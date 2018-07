Tre shorts, tre antrekk

I det siste har været i Norge vært rekordvarmt, og det merker man på kroppen. Når det er så varmt vær som det er nå er det viktig å drikke mye vann, og ikke minst prøve å holde seg så avkjølt som man kan. I dette været tar du derfor ikke på deg buksen, men heller shortsen.

Mange ser på shortsen som et ganske avslappet plagg, og til en viss grad er den det. Det er derfor man ikke ser så mange menn gå i shorts på jobb, men det finnes shortser av flere typer. Du finner shortser som passer fint sammen med pyntede klær og shortser som går bedre med det uformelle.

Nedenfor har vi funnet frem tre shortser, og satt dem sammen med passende antrekk. Ta en titt og klikk deg inn til shortsen og antrekket du liker.

Avslappet og sporty

Shorts - Armbånd - Solbriller - Sneakers - T-skjorte

Shorts fra Tiger of Sweden

Hverdagslig

Shorts - Klokke - Linskjorte - Sneakers - Solbriller

Shorts fra Mango

Pyntet

Shorts - Klokke - Skjorte - Seilersko - Solbriller

Shorts fra Matinique

