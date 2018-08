Tilbake på jobb: 4 varianter til jobbantrekk

Høsten nærmer seg med stormskritt, og det betyr at man sakte men sikkert går inn i den vanlige hverdagsrutinen igjen. Noen av oss er kanskje gått i gang med jobb etter ferien allerede.

Nå som vi går mot de kalde sesongene kan man begynne å tenke på å kjøpe inn litt varmere klær. Ullblazere, forede jakker og frakker er gode alternativ til overdeler. Disse plaggene vil komme godt med når temperaturen synker.

Vi har plukket ut klær som passer til høstværet, og satt sammen fire stilige jobbantrekk. Ta en titt på variantene nedenfor, og gå for den stilen som passer deg og din arbeidplass.

Blå fargetoner mikset med svarte detaljer

En ullblazer av god kvalitet er viktig å ha på høsten, og også vinteren når den tid kommer. Oscar Jacobsen er eksperter på det formelle, og denne marineblå blazeren fra merket er strøken. Sammen med tilhørende bukser, en lys skjorte, og svarte og metalliske detaljer, er du klar for å imponere på jobb.

Stilrent og klassisk

Svart og hvitt er en tidløs kombinasjon. Frakken fra Filippa K er av den minimalistiske og klassiske typen som det er enkelt å dresse både opp og ned. Fullfør antrekket med en svart jeans og en hvit turtle neck for et gjennomgående stilrent uttrykk. Den svarte Calvin Klein sekken av lær blir prikken over i-en på denne stilen.

Trendy og røft

Om du er av typen som liker å skille deg ut går du for en mønstret skjorte. Jeans er også i vinden i år, så kombinerer du skjorta med en "vintage-vasket" jeans viser du stil. For en røff og kul look kombinerer du dette med en foret skinnjakke og anvendelige sneakers.

Høstfarger

Brune fargetoner hører høsten med. Den rutete blazeren passer fint til den kommende sesongen, og kompletterer du den med en hvit skjorte og en grå bukse får du en veldig fin stil. Sammen med andre brune detaljer har du et formelt antrekk som ikke blir for stivt.

