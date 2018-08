Sneakers til høsten

Årets sommervær har vært over all forventning, og det ser ut som at det varme været vil prege den kommende høstsesongen og. Det betyr at sneakers-sesongen er på langt nær over enda.

Freshe og stilige sneakers blir man aldri lei av, og nå ser vi at nettbutikkene er fylt med nye modeller fra diverse skoleverandører. Lyse og friske sommerfarger blir byttet ut med farger som passer høstens atmosfære. Om du finner det riktige paret, er sneakers nesten noe man kan bruke året rundt.

Stylepit er blant nettbutikkene som har fått inn nye sneakersmodeller. Ta en titt på våre favoritter fra utvalget nedenfor.

Klikk deg rett inn til Stylepit sitt skoutvalg her.

