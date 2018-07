Lette jakker til sensommeren og høsten

Denne sommeren har overgått alle forventninger. Så fint vær over en såpass lang periode har vi ikke hatt på mange år. For noen har det kanskje til og med vært litt for varmt til tider.

Selvfølgelig håper vi på noen flotte sommerdager utover i august og, men nå har vi kommet til de månedene hvor temperaturen kommer til å synke. Da er det lurt å ha en god jakke klar.

Høsten er like rundt hjørnet, og vi har valgt ut noen lette til varme høstjakker nedenfor. Sjekk ut de forskjellige typene, og klikk deg inn på produktene du liker.

Denim er alltid i vinden, men spesielt dette siste året har materialet vært tydelig i motebildet. Nå som avslappet gatestil er i fokus er denim mer trendy enn noen gang. En skikkelig jeans-jakke er derfor noe enhver mann burde ha i sin garderobe.

Jakke fra Tommy Hilfiger - Jakke fra Calvin Klein - Jakke fra Nudie Jeans

Sherpa-jakken er en type denimjakke, men denne varianten er foret. Derfor er denne jakken gull verdt på de kjølige høstkveldene. Med denne jakken får du en røff stil som går mot det avslappede.

Jakke fra Samsøe & Samsøe - Jakke fra Levis - Jakke fra Wood Wood

Denne jakketypen er også noe alle menn må ha. Om du vil ha en klassisk og ren stil går du for skinnjakkene med skjorte-krage eller en rund en. Den kragetypen som er litt mer åpen, og som kan minne om en trench-krage, gir deg en litt mer edgy vibbe.

Jakke fra Selected Homme - Jakke fra Tiger of Sweden - Jakke fra Selcted Homme

De siste årene har bomber-jakken blitt et må-ha produkt. De er lette og ledige, og gir deg en veldig stilig og urban look. Om du leter etter en jakke som ikke er altfor stor, men som samtidig varmer, er bomber jakken for deg.

Jakke fra Selected Homme - Jakke fra Mango - Jakke fra Superdry

De klassiske vindjakkene er gode å ha når vinden står på som mest. Teknisk materiale så man mye av på årets ulike moteshow, og man kan se at de fleste merkene leker seg med materialet. Ta en titt på jakkene vi har valgt ut i kollasjen under.

Jakke fra Wood Wood - Jakke fra Calvin Klein - Jakke fra Samsøe & Samsøe

