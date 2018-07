Spektakulær

Avengers: Infinity War.

Action

USA, 2018.

Regi: Anthony Russo, Joe Russo.

Aldersgrense: 12 år.

Terningkast: 5 av 6



Ingen sommer uten moro fra Marvel. I år kan vi igjen la oss underholde av hele gjengen i «Avengers: Infinity War».

«Captain America: Civil War» bød på en heftig konfrontasjon mellom superheltene. Tross uvennskapet blir de denne gangen nødt til å stå sammen når de møter sin hittil største trussel.

Filmen begynner der «Thor: Ragnarok» sluttet. Det er med andre ord en fordel å ha sett både denne og gjerne også flere andre Marvel-filmer tidligere. Filmen bruker lite tid på introduksjoner, men tar det for gitt at du husker hva de ulike superheltene kan gjøre, hvem de er forelsket i og hvem de avskyr.

Med tanke på at det er ti år siden «Iron Man» startet den pågående Marvel-festen, er dette helt greit. Har du ikke latt deg engasjere av superheltene ennå, vil du neppe gjøre det nå heller.

Er du blant dem som lar deg underholde av Marvels lettbeinte underholdningsfilmer, har du derimot mye å glede deg til.

IRON MAN: Robert Downey Jr. er tilbake i rollen som Tony Stark og Iron Man i Avengers: Infinity War. Her med Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Bruce Banner (Mark Ruffalo) og Wong (Benedict Wong) i bakgrunnen. Foto: Film Frame..©Marvel Studios

Like morsom som «Thor: Ragnarok»

I «Avengers: Infinity War» må superheltene bryne seg på Thanos - en skurk vi har møtt flere ganger før. Han har fått kloa i to såkalte «infinity rocks» - steiner som gir deg enorm makt.

Målet hans er å samle alle de seks steinene, og dermed bli uovervinnelig. Deretter skal han tilintetgjøre halve universet, noe han tror er universets eneste håp for å overleve. Litt filosofi er også bakt inn, altså.

Men dette er selvsagt ingen filosofisk film som skal få deg til å tenke på livets store spørsmål. Her skal de slåss, tøyse, skrike og fly. Og det gjør de til gagns.

Noe av det som gjør Marvel-filmene så bra, er at de tar seg selv så lite høytidelig. Noen av karakterene er mer spøkefulle enn andre, men alle er kjappe i replikken og leker seg med både sjangeren og karakterenes særtrekk.

Filmen er riktig nok på langt nær like morsom som «Thor: Ragnarok», som overrasket mange høsten 2017. Denne gangen er det både mørkere og dystrere, uten at det nødvendigvis er en negativ ting.

Flere av våre favorittkarakterer får det tøft, og vi kan like gjerne avsløre at du ikke trenger å forvente deg en ordentlig avslutning på filmen. Disney venter med avslutningen til neste Avengers-film, som sannsynligvis har premiere i mai 2019. Her er det bare å smøre seg med tålmodighet.

SAMLET: Superheltene er samlet i Avengers: Infinity War. Her ser vi War Machine (Don Cheadle), Winter Soldier/Bucky Barnes (Sebastian Stan), Black Widow/Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), Steve Rogers (Chris Evans), Hulk (Mark Ruffalo), Okoye (Danai Gurira), Falcon (Anthony Mackie) og Black Panther/T'Challa (Chadwick Boseman). Foto: The Walt Disney Company Nordic

Spektakulær



Som alltid er spesialeffektene storslåtte, og hele filmen er spektakulær. Dette er en av relativt få filmer som kler 3D-formatet, og du nærmest suges inn i filmen sammen med de andre.

Og det er ikke til å nekte for at det er gøy å se så mange superhelter - spilt av noen av Hollywoods mest kjente skuespillere - på én gang:



Robert Downey jr. (Iron Man), Scarlett Johansson (Black Widow), Chris Evans (Steve Rogers), Chris Hemsworth (Thor), Benedict Cumberbatch (Dr. Strange), Chadwick Boseman (Black Panther), Paul Bettany (Vision), Mark Ruffalo (Hulk) og Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), bare for å nevne et lite utvalg av de kjente fjesene som dukker opp.

Ekstra morsomt er det at heltene fra «Guardians of the Galaxy» også får bli med Avengers-heltene. Chris Pratt og Zoe Saldana er tilbake, det samme er stemmene til Vin Diesel og Bradley Cooper.

GUARDIANS: Gjengen fra Guardians of the Galaxy dukker også opp i Avengers: Infinity War: Star-Lord/Peter Quill (Chris Pratt), Groot (Vin Diesel), Gamora (Zoe Saldana), Mantis (Pom Klementieff), Rocket (Bradley Cooper) og Drax (Dave Bautista). Foto: Film Frame..©Marvel Studios

«Avengers: Infinity War» er en film du ikke bør gå glipp av hvis du er fan av Marvel-universet. Du får masse underholdning for penga, og med drøyt to og en halv times varighet har du mye å se fram til. Det er verken intellektuelt eller Oscar-verdig, men hva gjør vel det når vi koser oss dønn i hjel i kinosalen?

Og et lite tips på slutten: Husk at Marvel-filmene aldri er helt ferdige før sistemann er nevnt i rulleteksten.