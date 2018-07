Familiebilen for de bilinteresserte

Den perfekte lade-hybriden for småbarnsfamilien passer også for de mer bilinteresserte.

Del på Facebook Del på Twitter

Fremtidens biler er elektriske, enten vi vil det eller ei. Men, for å være mer miljøbevisst og kjøre elektrisk, må man ikke nødvendigvis ha en el-bil i garasjen. I dag lager mange bilprodusenter nemlig flere varianter av sine bilmodeller som ladehybrider.

Vi lot rallytalentet Sindre Furuseth teste ladehybriden Mitsubishi Outlander PHEV.

– At man kan lade bilen over natta hjemme og kjøre over 50 kilometer på el-motoren alene gjør at bilen er perfekt for hverdagslig småkjøring, spesielt for småbarnsfamilien, sier Sindre.

Det tar omtrent fem timer å fullade batteriet til el-motoren fra vanlig stikkontakt. Og man kan kjøre på el-motoren alene fra første kilometer med Outlander PHEV.

– Det å kunne kjøre utslippsfritt og økonomisk med kort kjøring i hverdagen, men fortsatt ha muligheten til å komme seg enkelt til hytta med bensinmotoren, er helt strålende, sier en fornøyd Sindre.

HØY BAKKEKLARING: Med frekke linjer fremstår Outlander PHEV som en svært sportslig SUV. Den perfekte ladehybriden til norske forhold med høy bakkeklaring, romslig plass og lave CO2-utslipp.

En sportslig bil

Utgaven som Sindre tester for anledningen er en Outlander PHEV S Edition. Denne er utstyrt med blant annet elektrisk soltak, stivere og mer responsive Bilstein støtdempere og alcantara setetrekk.

– PHEVen kjennes sportslig ut, og er veldig kvikk i styringen. Bilen føles derfor mye mindre ut enn den egentlig er. Dessuten er svingradiusen imponerende, og man legger ikke merke til at bilen skifter gir, sier han.

SOM ET RUTEFLY: Som fører i Outlander PHEV sitter du høyt og har en kupé med like mange knapper som et rutefly.

Sindre jobber blant annet som budbilsjåfør ved siden av full satsning på rallykarrieren, da er kjørekomforten viktig.

– Jeg pleier ofte å være på veien mellom 6–8 timer hver dag. I PHEVen har jeg en behagelig og høy sitteposisjon, som gir god oversikt i trafikken.

På kalde vintermorgener er det også stas med varme i rattet. At bilen har god plass er også et pluss, derfor bestemmer Sindre seg for å se hvor mange rallydekk han kan få plass til i bagasjerommet.

– Jeg fikk enkelt inn fem dekk. Dersom jeg skulle brukt baksetet også er jeg sikker på at vi kunne fått inn minst åtte til.

GOD PLASS: Bagasjerommet har plass til det aller meste. Sindre fikk enkelt plass til fem grove rallydekk.

– En vanvittig lyd

Etter å kjørt i en times tid, kobler Sindre til telefonen sin via Bluetooth og prøver ut Rockford Fosgate stereoanlegget.

– I alle dager! Dette hadde jeg aldri forventet meg. Dette er uten tvil det beste stereoanlegget jeg har hørt i en nybil noen gang, smiler han mens det dundrer fra bassen i bagasjerommet.

Firehjulstrekk som får deg fram

Mitsubishi har en lang tradisjon med firehjulstrekk på sine bilmodeller. Outlander PHEV er utstyrt med S-AWC 4WD, et system som stammer fra den legendariske rallymodellen Lancer Evolution.

SNØ INGEN HINDRING: Det avanserte S-AWC 4WD-systemet som sitter i Outlander PHEV gjør at selv de bratteste bakker bestiges enkelt.

Enkelt forklart har hvert hjul sin egen akselerasjon, noe som gir maksimalt grep på vanskelige forhold. For å teste dette, drar vi til Lørenfallet og finner et jorde med en bratt og utfordrende bakke.

Med snø på bakken og en temperatur rett under frysepunktet kjører Sindre bakken gang på gang, uten nevneverdige problemer.

– Jeg prøvde å kjøre på brattere og brattere spor, og jeg måtte pushe det rimelig langt før bilen fikk problemer med å komme seg opp. Jeg er virkelig imponert over denne bilen totalt sett!

KJAPP LADING: Som ladehybrid kan Mitsubishi Outlander PHEV enkelt lades hjemme med stikkontakt. I løpet av fem timer har du et fulladet batteri som gir deg inntil 54 kilometer rekkevidde.