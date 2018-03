Yrke: Skarpskytter i Forsvaret

LÆRER: Kaptein Alan Jensen. Mentalt krevende Prosessen med å anskaffe MRAD-rifla startet allerede under Afghanistanperioden. - Den kommer litt sent, men den kommer godt. Du kan si at å få et så bra våpen var verd ventinga, sier hovedinstruktøren for Forsvarets skarpskyttere, kaptein Alan Jensen. Han nevner design, ergonomi og presisjon og det at rifla er bygget opp som en militær skarpskytterrifle fra bunnen av som nøkkelfaktorer for at MRAD ble valgt. En skarpskytter fungerer som et presisjonsverktøy for å ta ut en fiende. – I motsetning til å bombe et område for å eliminere en trussel, er risikoen for å skade utenforstående minimal ved å bruke en skarpskytter, forteller Jensen. Han legger ikke skjul på at det mentale aspektet ved skarpskytterjobben er krevende. For en vanlig infanterist kan en trefning der man skyter mot en fiende sammen med lagkameratene gi en mer kollektiv ansvarsfølelse hvor det blir uklart hvem som skjøt hvem. – For en sniper og makkeren oppleves det som en mer personlig måte å drepe på når man kan se ansiktstrekkene til den man skyter på. Vi gjør det derfor til en automatisert drill å plukke ut et mål og skyte uten at man ikke tenker noe nærmere over det. Den samme raske drillen gjør deg dessuten bedre i stand til å fungere når du selv blir tatt under ild, sier han. – Vi fikk bekreftet hvor viktig denne delen av utdannelsen var i Afghanistan. Noen av dem som ble satt inn i rollen som skarpskytter i geværlag uten å være spesialtrent har måttet bære med seg bagasjen senere, dessverre.