World Naked Gardening Day: Ja, du kan luke naken i hagen

Siden 2005 har den første lørdagen i mai vært feiret som World Naked Gardening Day, eller "luk naken"-dagen om du vil.

Det er amerikanske The naturist society som først plantet ideen om dagen, som er ment å skulle fremheve enn sunt og komfortabelt forhold til sine nakne kropp på en ikke-seksuell måte.

Den første spiren ble sådd med en egen hjemmeside i 2005, og siden har det vokst fram en frodig gjeng som slipper solen til der den sjelden skinner.

En titt på taggene #WNGD og #worldnakedgardeningday på Instagram gir et inntrykk av omfanget.

Det er ingen som eier denne dagen, men er et ikke-politisk initiativ. Alle som vil kan delta der de bor.

Det er Corky Stanton i organisasjonen Clothes Free International som sammen med initiativtaker Mark Storey opprettet nettsiden i sin tid.

- Det handler ikke om vise fram kroppen til andre mennesker. Det handler om å akseptere sin egen kropp, og å være i ett med naturen på egen hånd, forklarer Stanton i et intervju med Today.

Litt kaldt i Norge ...



Leder Arild Hauge i Norsk naturistforbund sier at det er litt i kaldeste laget for at denne dagen har slått rot i Norge, men han støtter tiltaket.

- En av grunnene til at jeg liker naturisme, er jo å være ute i naturen og oppleve dens elementer. Jeg kan forstå at noen synes det er kjekt å gjøre det i hagen.

- Det er fint at folk kan utvide aspektet naturisme til å gjelde litt mer enn bare stranden. Men det går jo på hvilke personlige grenser folk har. For noen er det naturlig å gå naken hele døgnet, mens for andre er det kun aktuelt på badet med døren lukket. Jeg synes det er flott at flere folk begynner å trives naken ute.

Jussprofessor: - Ikke påbudt å være påkledd



Men er det egentlig lov å sprade naken rundt i sin egen hage?

- Jeg kan ikke se at det skal være noe problem. Det er ikke noe påbud i Norge om å være påkledd. I utgangspunktet har du handlefrihet til å gjøre hva du vil, det gjelder særlig i ens egen, private hage, sier jussprofessor Mads Andenæs ved Institutt for privatrett.

Han synes formålet, om et mer naturlig forhold til egen kropp, slettes ikke er så dumt.

- Ja, det er vel noe vi alle har mer behov for, så det kan ikke være noe galt i det. Hva folk gjør i sin egen hage får være greit, både sivil- og strafferettslig.

- Men hva om naboen synes en naken kropp er til stor sjenanse, kan det være problematisk?

- Bare for naboen, som er en tosk. Jeg kan vanskelig se at en klage eller anmeldelse eller rettssak skulle føre frem, sier Andenæs.

