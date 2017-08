Voldtektsmann og guru kan bli dømt for drap og kastrering

GIKK AMOK: Hundretusen sektmedlemmer gikk amok da deres leder ble kjent skyldig i voldtekt.

30 mennesker ble drept og flere enn hundre er skadd i uro nord i India etter at guruen og sektlederen Gurmeet Ram Rahim ble kjent skyldig i voldtekt av to tilhengere i 2002. Domstolen har ennå ikke fått utmålt straff

Singh har nå fått spesialcelle i fengselet Harayana's Rohtak. Der får han vann på flaske og en egen assistent som holder ham med selskap, sier kilder i fengselet til NDTV.

Gurmeet Singh, også kalt «Guru of bling», «Guds sendebud» og «Rockstar Baba», har gitt ut flere album og filmer. Han har millioner av følgere i de lavere klasser i India.

Sektens hovedkvarter i Sirsa, nordøst for New Dehli, er et populært religiøst reisemål. Han har betydelig politisk makt fordi han aktivt ber sine følgere om å støtte gitte politiske partier (mer på Wikipedia her).

Press på rettssystemet



Før kjennelsen falt fredag, ble han eskortert til domstolen med mellom 100 og 200 biler i følget. Den historiske kjennelsen kom etter 15 år rettsforfølgelse.

SEKTENS HOVEDKVARTER: Gurmeet Ram Rahim Singh er øverste leder for sekten Dera Sacha Sauda, som ble startet i 1948. Han er sektens tredje leder. Her er bilder fra sektens hovedkvarter i Sirsa, som ligger 28 mil nordøst for New Dehli.

I denne tiden har polititjenestemenn fortalt om betydelig press (ekstern lenke) både fra overordnede i politiet og fra politikere, som ikke ville at sektlederen skulle etterforskes.

Voldtektssaken var den første av flere alvorlige anklager som den populære guruen står overfor, skriver Times of India.

Fredagens kjennelse sender signaler om at domstolen tør å dømme sektlederen. Mange håper nå at han også blir dømt for de andre forholdene han er tiltalt for.

Drapene



I 2002 publiserte journalist Ram Chander Chhatrapati et anonymt brev der medlemmer av Rahims sekt fortalte hvordan de ble seksuelt misbrukt av sektlederen.

Noen måneder senere, i oktober 2002, ble Chhatrapati skutt og drept utenfor sitt eget hjem. De to drapsmennene ble pågrepet. De jobbet begge i sektens hovedkvarter. Guru Rahim er nå tiltalt for å være involvert i drapet.

Han er også tiltalt for drapet på sektens tidligere daglig leder, Ranjit Singh, i juli 2002. Singh trakk seg unna sekten i 2002, og ble mistenkt for å ha lekket opplysninger om guruens voldtekter.

GURU: Slik presenterer Singh seg på sektens egen hjemmeside.

Etter at voldtektskjennelsen ble kjent fredag, publiserte India TV og mediet Tehelka en video der Singhs sjåfør forteller at guruen drepte sin tidligere nære medarbeider for å skjule sine spor.

Kastreringene

Kastreringene



I 2015, etter at Gurmeet Singh hadde premiære på sin film «MSG: The Messenger of God» skrevet og regissert av ham selv, med ham selv i hovedrollen, sto en av hans følgere fram.

Følger Hans Raj Chauhan fortalte at han og 400 andre sektmedlemmer hadde blitt kastrert etter ordre fra Singh. Dette ble gjort fordi de skulle komme nærmere Gud, og for å trygge de kvinnelige medlemmene av sekten mot seksuelle tilnærmelser, skriver The Eeconomic Times.



Politiet i India har nå etterforsket kastreringer som skal ha skjedd så tidlig som 2000.