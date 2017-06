Vil du holde kroppen ung? Da er det én treningsform som gjelder, sier vitenskapen

Evig liv er en eldgammel, og så langt uoppnåelig, drøm. Men kan vi i det minste bremse aldringsprosessen for å strekke livet ut så langt som mulig?

Ja, sier vitenskapen.

Men vi trenger ikke å vente på en framtidig mirakel-behandlingsform:

Forskere ved Brigham Young University i Utah i USA har funnet at én fysisk treningsform kan bremse aldringsprosessen i cellene våre og skape en aldersfordel tilsvarende ni år.

Genetisk timeglass



I enden av alle kromosomer i kroppen vår har vi små forlengelser som heter telomerer. Telomerene blir kortere for hver gang cellen deler seg.

Ved en kritisk lengde har det genetiske timeglasset rent ut, og cellen dør. Resultatet er at hjernen, musklene og organene gradvis svekkes og huden får rynker.

TELOMERENE: Menneskelige kromosomer i grått med det beskyttende lokket telomer i hvitt.

Under ledelse av treningsforsker Larry Tucker studerte forskere ved BYU 5823 voksne personer som hadde deltatt i forskningsprosjektet National Health and Nutrition Examination Survey gjennomført av det amerikanske folkehelseinstituttet CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

Studien registrerte deltagernes daglige, fysiske aktivitet, nærmere bestemt 62 forskjellige treningsformer over en periode på 30 dager.

Samtidig målte CDC lengden på deltakernes telomerer, og det er her BYU-forskerne fant noe interessant.

Sammenheng mellom telomer-lengde og nivå av fysisk aktivitet



Ved å kryssjekke data i undersøkelsen, mener Larry Tucker og teamet hans å ha funnet en sammenheng mellom telomerlengde og nivået av fysisk aktivitet.

Forskerne delte den fysiske aktiviteten opp i fire nivåer, stillesittende, lav, moderat og høy. De tre første kategoriene hadde omtrentlig lik lengde på telomerene, men den fjerde bød på en overraskelse.

KJØR PÅ! Det er bare personer med høyt, fysisk aktivitetsnivå som drar fordel av sakte aldring. Kort fortalt: Du må bli svett.

Personer med høy fysisk aktivitet hadde 140 flere basepar med DNA i enden av telomerene sine enn alle de andre. I en artikkel i tidsskriftet "Preventive Medicine" skriver Tucker at det tilsvarer en "biologisk aldringsfordel tilsvarende ni år".

Med andre ord: Holder du det jevnt gående med hard trening, kan cellene i kroppen din holde seg på nivå med cellene til betraktelig yngre personer.

Forskerne ved BYU definerte et høyt nivå av fysisk aktivitet som 30 minutter jogging for kvinner og 40 minutter jogging for menn, og at en gjorde dette fem ganger i uken.

Larry Tucker og teamet hans er ikke de første som mener å finne en sammenheng mellom jevnlig trening og bedre helse og et lengre liv.

Forskere ved Mayo-klinikken i USA fant nylig en sammenheng mellom intensiv intervalltrening og bremsing av kroppens aldringsprosess.

Kilder: Brigham Young University, Science Direct, Inc.com.