Vi vet for lite om sex i verdensrommet

Om vi en dag skal kolonisere verdensrommet blir vi nødt til å ha sex der og. Dessverre har vi veldig lite informasjon om hvor lett (eller vanskelig) det er å bli gravid i verdensrommet.

For det første er det, såvidt vi vet, ingen mennesker som har hatt sex i verdensrommet. NASA hadde lenge en uskrevet regel om at par ikke kunne dra til verdensrommet sammen.

MEN:

Under trening til en romferd på begynnelsen av 90-tallet fant astronautene Mark Lee og Jan Davis hverandre. De giftet seg, men bestemte seg for å holde ekteskapet hemmelig så de kunne dra til verdensrommet sammen likevel. Det gjorde de, som første, og kanskje siste par.

NASA påstår imidlertid at «ingen mennesker har hatt sex i verdensrommet», så da får vi kanskje bare tro på dem, da.

Men ser vi til dyreriket er det annerledes. Ifølge fivethirtyeight.com har minst fem dyrepar hatt sex i verdensrommet.

Russerne hadde for eksempel med seg gekkoer og kakerlakker som parret seg i rommet, og de første til å både unnfange og føde i verdensrommet var to japanske ferskvannsfisk.

Et åpenbart problem for muligheten for verdensrombarn er at verdensrommet er et veldig farlig sted for mennesker.

Universet er fullt av radioaktivt materiale som påvirker genene våre, som igjen kan føre til mutasjoner, kreft og andre problemer. På jorden beskyttes vi mot 99 prosent av disse strålingene på grunn av atmosfæren og magnetfelt.

Og, som professor i ved Kansaas Medical University Joseph Tash sier til fivethirtyeight, er de delene av kroppen som er mest sårbare for strålingen testikler og eggceller.

I tillegg har ikke kroppen vår så veldig godt av mindre eller manglende tyngdekraft.

Musklene får ikke samme trening, og vil sakte men sikkert forfalle. Det kan få negative konsekvenser for graviditet også.

Noen av musene som bodde på den Internasjonale romstasjonen sluttet å produsere eggceller, og andre mus mistet en viktig del av livmoren som produserer hormoner som er viktige for å gjennomføre en graviditet.

To russiske rotter klarte heller ikke å bli gravide i verdensrommet, og man mistenker at det skyldes hormonbalansen som oppstår av mindre tyngdekraft.

Det betyr ikke at mennesker vil ha de samme problemene.

Man har imidlertid funnet ut at astronauter som har vært mye i vektløs tilstand får flere jenter enn gutter når de blir fedre.

Hva det betyr, om noe, er vanskelig å si. I tillegg kan mindre tyngdekraft ødelegge utviklingen til fostre i magen, men som NASA til stadighet sier: Vi vet rett og slett ikke nok til å konkludere så mye ennå.

Skulle vi trenge mer informasjon om hvordan verdensrommet påvirker sex har vi et forslag:

Paradise Hotel i verdensrommet.



(Kilde: Fivethirtyeight.com)



Artikkelen er først publisert på natgeobloggen.no. Les også:

