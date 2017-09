Vi vet endelig hva den mystiske skapningen på stranda i Texas er

Orkanen Harvey, som rammet Texas for en liten stund siden, blåste ikke bare med seg problemer, den ga oss også et stort mysterium. Hva i alle dager var det havet hadde skylt i land?

Preeti Desai, som har ansvaret for sosiale medier for National Audubon Society (En forening som passer på fugler, oppkalt etter den amerikanske ornitologen John James Audubon), var ute for å vurdere skadene etter orkanen Harvey med kolleger.

Da møtte de plutselig på en veldig rar (og ganske ekkel) skapning på stranden.

Preetis sosiale medier-instinkt tok heldigvis over, og hun la ut bildene på Twitter-kontoen sin.

Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeid pic.twitter.com/9IUuuL65qh — Preeti Desai🌿 (@preetalina) September 6, 2017

Etter mange forslag fra ivrige brukere (som blant annet foreslo at det var et romvesen) fikk hun endelig et godt tips:

Hun burde ta kontakt med biologen Kenneth Tighe ved the Smithsonian National Museum of Natural History.

Tighe er ikke bare biolog, han er også ål-ekspert, og da skjønner du kanskje hvor det bærer. Skapningen på stranda er sannsynligvis en ål.

Kanskje er det «slange-ålen» Aplatophis chauliodus, som holder seg til ca 30 til 100 meter under havet, vanligvis til mellom Mexicogolfen og det lille franske området Fransk Guyanai Sør-Amerika.



Andre muligheter er ifølge Washington Post at skapningen er enten en Bathyuroconger vicinus eller en Xenomystax congroides.

Xenomystax congroides.

Uansett hva slags ål det er, kan vi være glade for at vi ikke kommer til å møte den neste gang vi er på svømmetur i Norge.

