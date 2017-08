Verdensrommet er en gullgruve

Har du en romferge, astronauter og noen avanserte maskiner, er det penger å tjene i verdensrommet.

Det er ikke bare spennende å dra til verdensrommet, det begynner å bli mange muligheter til å tjene penger på romfart for private aktører.

Allerede nå er det for eksempel mye penger å tjene for dem som tar med seg boreutstyr til Månen.

Månen har ifølge digitaltrends.com flere verdifulle mineraler, som for eksempel gull, kobolt, jern, palladium, platina, tungsten og Helium-3. En av de som er interessert i å hente disse mineralene, er Moon Express, det første private selskapet som har fått tillatelse fra amerikanske myndigheter til å dra ut av jordas atmosfære.

Men hvorfor er det så viktig å hente for eksempel Helium-3 fra Månen? Jo, nå skal du høre. Helium-3 kan brukes som en alternativ energikilde i atomreaktorer, og bare 100 kg kan i teorien dekke hele energibruken til den amerikanske byen Dallas i et helt år.

Så er også Helium-3 tilsvarende verdifullt. Akkurat nå er prisen for et ounce (ca 28 gram) Helium-3 på 40 000 dollar. Selger du like mye gull får du til sammenligning «kun» 1200 dollar.

I tillegg til verdifulle mineraler er det også mange pengepremier å hente i verdensrommet.

Google har for eksempel satt av millioner av dollar i premiepenger til sin Lunar X-konkurranse, så bare det å være førstemann til månen vil gi en god sum penger.

Om det høres ut som noe du har lyst til å prøve deg på, kan du ta en titt på kravene for å heve pengepremiene her.

Tidligere nevnte Moon Express har allerede vunnet en million av Lunar-X-premien ved å være det første private firmaet som viste frem og testet sin egen Lunar Vehicle, et kjøretøy som skal brukes på månen.

Det har til og med kommet en dokumentar forskjellige private aktører som ønsker å dra til verdensrommet:

Som om ikke det var nok kan også månestøvet på Månen (eller måneregolitt, som det også kalles) brukes til praktiske ting. Den europeiske romfartsorganisasjon har allerede begynt å eksperimentere med å bruke samme type materiale til 3D-printing, noe som kan bli svært nyttig om man for eksempel vil bygge en base på månen.

Eller om man bare vil printe ut noe kult i 3D og man tilfeldigvis er på månen.

Eksempel på hvordan den Den europeiske romfartsorganisasjon ser for seg en 3D-printet månebase.



(Kilde: Den europeiske romfartsorganisasjon)

