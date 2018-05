Verdens første flytende atomkraftverk er på vei til Murmansk

I slutten av april 2018 sjøsatte Russland Akademik Lomonosov, verdens første flytende atomkraftverk fra havna i St. Petersburg. Om alt går etter planen skal den gi strøm til Russlands nordligste by.

Det flytende atomkraftverket vil etter å ha blitt tauet til Murmansk dra videre til Pevek, den nordligste byen i både Russland og Asia. Planen er at Lomonsov vil begynne å generere strøm til byen neste sommer, og båten vil ta over for Bilibino atomkraftverk og Chaunskaya kullkraftverk.

Det flytende atomkraftverket skal ikke bare generere strøm til innbyggerne, den vil også gi strøm til gass- og oljeplattformer. Arktis har i det hele tatt blitt en viktig prioritet for russerne nå som den smeltende isen har åpnet opp for nye shippingveier og flere muligheter for utvinning av olje og gass.

Ikke alle er like fornøyde med at det nå finnes et flytende atomkraftverk.

Greenpeace kaller båten et «Tsjernobyl på is» og mener båten fører med seg uakseptable risikoer. Også Norge var skeptiske til et flytende atomkraftverk i nærheten av landet, og ble etter samtaler med russiske myndigheter enige om å ikke ta atombrensel om bord før Lomonsov var fremme i Murmansk.

Firmaet som står bak båten, statseide Rosatom, sier derimot at det hele er helt trygt, at båten vil tåle tsunamier og andre naturkatastrofer og at den følger alle sikkerhetskravene pålagt fra Det internasjonale atomenergibyrået.

Vi får håpe Rosatom har rett, for Lomonsov er sannsynligvis den første i sitt slag. Etter planen skal Rosatom også selge mindre atomkraftverkbåter til land i Asia og Afrika.

