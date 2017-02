Veggismat er ikke bare bra for kroppen - det gjør også noe med psyken din

SUNN MAT: En studie basert på spisevanene til 171 mennesker i aldersgruppen 18-25 år viste at personer som spiste to ekstra porsjoner med frukt og grønnsaker (en blanding av gulrøtter, kiwi, epler og appelsiner) hver dag opplevde økt velvære og vitalitet.

Er du av typen som ikke akkurat reagerer overentusiastisk når noen forslår vegetarmiddag eller en «kjøttfri» dag i uken?

Du er ikke alene.

De aller fleste gafler innpå en anselig mengde kjøtt og dyreprodukter hver eneste dag, til tross for at alle kosthold- og miljøanbefalinger prøver å dra oss i en motsatt retning.

Årsaken til dette er såre enkel: Kjøtt er mystisk digg.

Ny forskning bringer imidlertid ny viten på banen, og denne kan gjøre at en stor andel mennesker faktisk vil vurdere å legge mer grøntfôr på tallerkenen.

For det viser seg nemlig at frukt og grønnsaker ikke bare påvirker kroppen - men også psyken din.

Et forskningsteam fra Department of Psychology ved Otago-universitetet i New Zealand har publisert en studie i det anerkjente tidsskriftet PLOS One.

I studien viser forskerne at unge mennesker som fikk i seg mer frukt og grønnsaker opplevde en boost i både motivasjon, følelsen av «å blomstre», og livsgnist — eller vitalitet, som det heter på fint.

Og det mest interessante er at denne endringen kom etter bare 14 dager.

Studien baserte seg på spisevanene til 171 mennesker i aldersgruppen 18-25 år.

Studiedeltakerne ble først delt i to grupper. Den ene gruppen spiste sin normale diett, men fikk utdelt kuponger som ga dem tilgang til frukt og grønt, samt at de mottok SMS-meldinger som maste på dem for å få de til å spise mer frukt.

Den andre gruppen fikk servert to ekstra porsjoner med frukt og grønnsaker (en blanding av gulrøtter, kiwi, epler og appelsiner) hver dag.

Deltakerne som fikk grøntfôret servert spiste i snitt 3,7 porsjoner frukt og grønt daglig, og det var også denne gruppen som opplevde økt velvære og vitalitet.

Den andre gruppen viste ingen tegn til økning.

Studien konkluderer med at det er mulig å gi grupper av unge mennesker økt velvære ved å fore dem med frukt og grønnsaker av høy kvalitet.

Forfatter og komponist Thorbjørn Egner var også inne på dette sporet allerede i 1953, da «Grønnsakspisersang» debuterte i Hakkebakkeskogen. Slik går teksten:

Den som spiser pølsemat og kjøttmat hele dagen,

han blir så doven og så lat og veldig tjukk i magen.

Men den som spiser gulrøtter, knekkebrød og peppernøtter,

tyttebær og bjørnebær og kålrot og persille.

Han blir sånn passe mett i magen, glad og lystig hele dagen

og så lett i bena at han ikke kan stå stille.

Den som vil ha bare kjøtt og spiser sine venner,

han blir så doven og så trøtt og får så stygge tenner.

Men den som spiser gulrøtter, knekkebrød og peppernøtter,

tyttebær og bjørnebær og kålrot og persille.

Han blir så grei mot dem han kjenner og får mange gode venner,

og får like fine tenner som en krokodille.