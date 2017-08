Vasker du kjøkkensvampen din? Det må du ikke finne på, sier forskere

Hele 36 prosent av bakteriene var av typen Moraxellaceae, som i stor grad lever på huden til mennesker, og som dermed samler seg opp i hjemmet. Disse er med på å skape blant annet vond lukt på klær.

Av de mest vanlige bakterietypene de fant på svampene, er fem relatert til det som omtales som «moderate» sykdommer.

Helt voldsomme mengder

Når det kommer til hvor store mengder bakterier de fant i kjøkkensvampene, begynner tallene å bli såpass store at det er vanskelig å se de for seg. Målingene deres viste at de normalt fant 25 til 54 milliarder bakterier per kvadratcentimeter kjøkkensvamp!

Det betyr at en normal kjøkkensvamp raskt kan inneholder flere trillioner bakterier.

- Vask av svamp virket mot sin hensikt



Den store overraskelsen i undersøkelsen var derimot noe helt annet.

Rensing av kjøkkensvamper viste seg å fungere mot sin hensikt.

- Rengjøring ved å koke eller putte svamper i mikrobølgeovner har tidligere vist seg å kunne fungere for å drastisk redusere antall bakterier i en svamp, skriver forskerne.

- Men våre data viser at svamper som kom fra personer som sa de rengjorde svampene regelmessig, ikke inneholdt færre bakterier enn de andre svampene. Faktisk viser våre resultater at ekstra rengjøring økte den relative andelen av farlige bakterier.

- Vi antar at resistente bakterier overlever renholdsprosessen og raskt rekoloniserer de rensede områdene, noe som kan sørge for høyere andeler av bakterier i risikogruppe 2 (RG2). Selv om videre analyser, inkludert kontrollerte eksperimenter, er nødvendig for å bekrefte disse funnene, tillater vår data forsiktig spekulasjon i at vedvarende bruk av renhold av kjøkkensvamper i ikke er å anbefale, skriver de i Nature.

Faktisk mener de at svamper som vaskes ofte, kan lukte mer.

I stedet anbefaler de å bytte ut kjøkkensvamper en gang i uka.