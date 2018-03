USS Freedom vs. USS Independence: Konkurransen om superskipet

Tåler å gå på grunn

Det som er enda mer spesielt med USS Freedom er at skipet kan ta seg til grunne områder nær kysten som andre skip av samme størrelse ikke kan.

Uten propell kan USS Freedom kjøre seg fast i sanddyner og til og med gå på grunn uten at fremdriftssystemet blir ødelagt, for deretter egenhendig å sjøsette seg selv igjen. Noe som er hendig både for å sette av tropper og militært utstyr nær eller nesten på land under eventuelle utrykninger, eller for å ta om bord tungt bevæpnede soldater etter endt oppdrag.

Det hører med til historien at USS-Freedom LCS-1 selvsagt er bevæpnet for å matche skipets multifunksjonelle kapasitet.

Krigsskipet har en utskytningsrampe for missiler plassert akter til forsvar mot innkommende, fiendtlige fly eller mot truende missiler i bølgehøyde, I tillegg er maskin­geværer og alskens annet forsvars- og angrepsvåpen montert rundt om på alle skipets kanter.

Kjølen til det aller første skipet i Freedom-klassen ble strukket i 2005 og det første skipet i klassen ble sjøsatt utenfor Milwaukee i Wisconsin i 2008.

Tanken bak denne typen krigsskip var at USAs sjøforsvar så nødvendigheten av å skaffe seg en flåte med anvendelige krigsskip som egnet seg til å operere på grunt vann, langs kystlinjer, inne i fjorder eller elvemunninger, det være seg langs egen hjemlige kyst eller på andre kontinenter.

Den nyeste, USS Freedom LCS-1 forlot hjemmebasen i San Diego, California for første gang i juli 2016 for å være med på verdens største internasjonale maritime øvelse, Rim of the Pacific (RIMPAC).

Der øvde fartøyets besetning sammen med over 40 andre krigsskip, ubåter, over 200 fly og drøyt 25.000 soldater. Øvelsen fant sted i området rundt Hawaii og det sørlige California.

Det stillegående «strand-krigsskipet» har to sett mannskap på 40 personer hver seg som roterer med å seile fire måneder på og fire av. USS Freedom LCS-1 skal i hovedsak seile i farvannene utenfor kysten av California hvor det både skal brukes til å finne og tilintetgjøre eventuelle miner, og til patruljering i Stillehavet. Hjemmebasen er i San Diego.

