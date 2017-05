USAs hemmelige rom-spionferje har landet etter 718 dager

USA har for lengst lagt ned sitt tradisjonelle romferjeprogram, men de siste årene har de testet ut det som ser ut som en liten versjon av romferjen som har fått det klingende navnet X-37b.

Dette er en ubemannet romferje som har gjennomført fire prøveflyvninger, og har nå nettopp fullført sitt lengste oppdrag noen gang: 718 dager.

De tre foregående oppdragene har vært på henholdsvis 224, 468 og 674 dager.

Fornøyd - men sier ikke for hva



I en melding på DVIDS melder en svært fornøyd general Wayne Monteith, som leder 45th Space Wing av US Air Force, at han er ekstremt stolt og at de har brutt nye barriærer - men ikke et ord om hva en faktisk har gjort blir nevnt.

Det at det er det amerikanske luftforsvaret som driver prosjektet, ikke NASA, har fått spekulasjonene til å gå høyt og lavt om hva dette egentlig er for et fartøyu.

Hva brukes det til?



Det ble tidlig snakket om at romferjen kunne brukes til å hente ned satellitter fra verdensrommet for reparasjoner. Smithsonian Air and Space melder også at spekulasjonene derifra raskt gikk til at det kunne være for å "fjerne" fiendtlige satellitter.

Det har også vært snakk om at den var laget for å hindre sabotasje av satellitter - såkalt "counter-anti-satellite operations".

Det har blitt spekulert i om romferja er laget for å spionere på den kinensiske romstasjonen - og Pentagon valgte også for noen år tilbake aktivt å gå ut og benekte at programmet hadde som intensjon å være et våpen som kunne angripe fra verdensrommet.

Spekulasjonene har også gått om romfartøyet er en avansert form for spionsatellitt.

Hvorfor bruker bakkemannskapet beskyttelsesdrakt rundt X-37B?

Det har heller ikke hjulpet på spekulasjonene at X-37b ofte blir behandlet av folk i beskyttelsesdrakter før og etter oppdrag.

Løfter litt på sløret



Nå ser de store pengene ut å være på at US Air Force - i alle fall for sitt nåværende oppdrag - tester ut teknologi for å utvikle en ny type overvåkningssatellitter.

Romferjen flyr nemlig overraskende lavt; bare 320 kilometer over bakken, noe som er nesten 100 kilometer lavere enn Den internasjonale romstasjonen (ISS). Jo nærmere jorden en satellitt kan fly, jo bedre bilder kan den ta og jo fungere bedre fungerer det til blant annet signalovervåkning.

- Jeg tror en ledetråd er hvor lav banen til X-37B er, sier teknisk rådgiver for Secure World Foundation, Brian Weeden, til Smithsonian Air and Space.

- En av årsakene til at tradisjonelle overvåkningssatellitter er så vanskelige å sende opp, er fordi de er så store og tunge, sier Weeden.

Hypereffektiv motor

Spaceflight Now har tidligere skrevet om at det pågående oppdraget til X-37B består av flere elementer, der uttestingen av en såkalt "Hall-effect thruster" kanskje er det viktigste.

Eksperimentering med en Hall-effect thruster.

Dette er en veldig spesiell motor som ved hjelp av elektrisitet og xenon kan generere relativt små mengder skyvekraft over lang tid med svært høy energieffektivitet.

Ideen har egentlig vært å bruke denne typen motorer til reiser over enorme avstander i verdensrommet. Motorene har nemlig blitt sammenlignet med at det kan tilby drivstoffeffektiviteten til en Prius, toppfarten til en Lamborghini og akselerasjonen til en potteplante.

US Air Force skal derimot være av den oppfatning av at de samme motorene vil være en nøkkel til å operere spesialsatellittene Advanced Extremely High Frequency (AEHF) mer effektivt - og å kunne lage mindre, mer kostnadseffektive satellitter.

Hva andre mål med programmet er, er likevel helt uklart.

Den offisielle forklaringen er at det er et testprogram er at programmet skal gjennomføre "experiments which can be returned to, and examined, on Earth".

X-37B er ikke stor



Sammenlignet med NASAs berømte romferger er ikke X-37B særlig stor. Den veier fem tonn og er 8,9 meter lang. Den har to små vinger slik at den kan lande på en flyplass, og har et lasterom akkurat som NASAs stor romferger.

Med en lengde på 2,1 meter og en bredde på 1,2 meter er ikke lasterommet veldig stort, men det er plass til flere små mikrosatellitter.

Den lille romfergen er selvfølgelig styrt med GPS, og den har en rakettmotor slik at den kan endre bane. Lange flyreiser er mulig fordi det ute i rommet foldes ut et par solvinger.