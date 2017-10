Undersøkelse: Alkohol gjør deg bedre i fremmedspråk

Britiske og nederlandske forskere har publisert en undersøkelse i Journal of Psychopharmacology, som viser at alkohol forbedrer din evne til å snakke et fremmedspråk.

Vi snakker her om lave mengder alkohol. Også når det gjelder fremmedspråk vil du bli mer og mer uforståelig ved høye doser, men et lavt inntak vil kunne ha god effekt.

Studien ble utført på 50 tyskere som studerer ved Maastricht universitetet i Nederland. De tyske studentene hadde alle lært seg et visst nivå av nederlandsk for å kunne følge undervisningen ved universitetet.

Halvparten av tyskerne ble gitt en drink, mens den andre halvdelen ble gitt vann. Deretter hadde de en to minutter lang konversasjon med to innfødte nederlendere som ikke visste hvem som hadde drukket alkohol, og hvem som hadde drukket vann.

Nederlenderne vurderte språket til de tyske studentene. Konklusjonen var at tyskerne som hadde fått en drink, snakket mer flytende enn de som hadde drukket vann.

Tyskerne ble også bedt om å vurdere seg selv. De som hadde drukket alkohol, var ikke mer selvsikre på sin egen nederlandske uttale enn de som hadde drukket vann.

Forskerne konkluderer med at små mengder alkohol har positiv effekt. De har ikke undersøkt hvorfor alkohol har en positiv effekt, men tror at alkohol kan senke angsten for å snakke et fremmed språk.

Forskerne kan ikke utelukke at den positive effekten også kan skylles troen på at de hadde drukket alkohol, og ikke alkoholen i seg selv. I undersøkelsen skriver de at dette bør undersøkes nærmere i en senere undersøkelse.

I 1972 ble en lignende undersøkelse utført på amerikanere som skulle snakke thai. Også dengang ble konklusjonen at litt alkohol hadde en positiv effekt på uttalen (ekstern lenke). Undersøkelsene har blitt omtalt i Time.