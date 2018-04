Sukhoi Su-57 er Russlands 5. generasjons kampfly

Ifølge Military Factory skal flyet kunne bære så mye som seks interne og seks eksterne raketter. Så langt er det bekreftet at at det støtter sjømålsmissilen AS-20 «Kayak», luft-til-bakke-missilen AA-12 «Adder», antiradarmissilen AS-11 «Kilter» og Kh-38ME luft-til-bakke-missilen.

Utrustningen inkluderer også to 30mm-kanoner av typen GSh-301, og det ventes at Su-57 etter hvert vil kunne lastes med spesialtilpassede missiler i løpet av det neste tiåret.

Flyet skal være et direkte tilsvar til amerikanske F-22, som har vært i tjeneste i 13 år og per 2009 kostet 150 millioner dollar per stykk - tre ganger så mye som Su-57.

Prisforskjellen speiles i radarsynligheten. Ifølge Australske News antas det at F-22 bare har noen få milimeter som kan reflektere radar. For Su-57 skal dette området være målt i centimeter i stedet – en vesentlig forskjell.

Dette kan dreie seg om et kompromiss. Fordi flyet må bevege seg kjapt over lange avstander og bære en stor våpenlast, må det være større. Imidlertid skriver nettstedet at Su-57 ifølge militæranalytikere er optimalisert til å være nær usynlig fra fronten, så man ikke ser det komme.

Når det snur stussen for å returnere fra angrep er det imidlertid mer synlig. Akkurat spørsmålet om synlighet ser ut til å kunne legge en alvorlig demper på flyets framtidsutsikter.