Stratolaunch er verdens største fly

Billig romferd

Konseptet med å forbinde to skrog med felles vinge er sjelden, men ikke helt ny. Under andre verdenskrig eksperimenterte amerikanerne med å skru sammen to P-51 Mustang jagerfly til ett, noe som skulle gi forlenget rekkevidde. De to pilotene satt langt fra hverandre i hver sin cockpit og delte på oppgaven på å fly i timevis.

Av nyere dato er de to rakettmoderflyene White Knight One og Two. Også de er bygget av Scaled Composits. I 2004 løftet White Knight One Virgin's SpaceShipOne den første biten på den første private romfflygingen.

Stratolaunch er en oppskalert videreføring av konseptet som er utviklet av flykonstruktør Burt Rutan og Microsoft-gründer Dave Allen.

Ifølge Allen skal flyet, nettopp på grunn av den enorme løftekapasiteten, revolusjonere kostnadene forbundet med å plassere satellitter i bane rundt jorden.

En utskytning fra toppen av atmosfæren sparer både vekt og drivstoffmengde til raketten som dermed kan gjøres mindre og kostnadseffektiv.

Hver Pegasus XL-rakett kan ta med et halvt tonn nyttelast, nok til to middels store eller mange såkalte mikrosatellitter, opp i lav jordbane. Dermed kan kostnadene ved en enkelt flyging deles på mange oppdragsgivere.