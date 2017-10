Stort gjennombrudd etter ni års forskning: Funnet sammenheng mellom sukker og kreft

Forskere har lenge visst at det er en sammenheng mellom kreft og sukker, men det har vist seg verre å finne ut nøyaktig hva sammenhengen er.

Etter ni år med studier har har forskere nå gjort et gjennombrudd. Dette er enormt, skriver nettsiden Science Alert.

Kort fortalt har forskerne funnet ut mekanismen i hvordan kreftceller forbrenner sukker.

Dette er grunnen til hvorfor det er viktig:

Nær sagt alle celler i kroppen trenger energi, energi som hentes fra sukkeret i maten vi spiser.

Kreftceller trenger også sukker for å vokse, men de har et glukoseinntak som er mye høyere enn hos friske celler. Det samme er farten de forvandler glukosen til melkesyre i.

Dette er kjent som Warburg-effekten, og forskere tror den har med den raske veksten i kreftceller å gjøre. Effekten er så dominerende at den blant annet er blitt brukt til å finne svulster i hjernen.

Samtidig er det vanskelig å avgjøre om Warburg-effekten er årsaken til - eller et symptom på - kreft.

Forskere har en teori om at en kan forhindre kreft ved å kutte tilgangen til sukker. Problemet er at en ikke kan kutte kilden til sukker for kreftcellene uten samtidig å gjøre det samme for friske celler.

Og her er vi tilbake ved hvorfor mekanismen i kreftcellenes sukkerforbrenning er viktig:

Nøkkelen til hvordan vi kan kutte sukkertilførselen for kreftceller uten å frarøve de friske cellene sin energikilde, kan ligge i å forstå hvordan kreftceller forbrenner glukose.



Kreftforsker Johan Thevelein.

- Forskningen vår viser hvordan det hyperaktive sukkerforbruket til kreftceller leder til en ond sirkel av kontinuerlig stimulering av kreftutvikling og vekst, sier sjefsforsker Johan Thevelein ved forskningsinstituttet VIB i Belgia.

Forskningen, hevder Thevelein, er i stand til å forklare sammenhengen mellom styrken i Warberg-effekten og hvor aggressiv en svulst er.

- Denne sammenhengen mellom sukker og kreft har omfattende konsekvenser. Forskningen vår danner grunnlaget for framtidige studier på området, som vi nå kan gjennomføre mye mer presist og fokusert, sier Thevelein i en kommentar.

