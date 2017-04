Stor studie: Vanlige smertestillende tabletter reduserer kreftrisiko

Gode nyheter fra forskningsverdenen: Det viser seg at lang tids bruk av relativt vanlige smertestillende midler faktisk reduserer risikoen for å dø av kreft.

De smertestillende midlene det er snakk om inneholder stoffet med det umulige navnet acetylsalisylsyre og finnes i legemidler som aspirin, dispril og globoid.

Acetylsalisylsyre er et smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende middel som også reduserer blodplatenes evne til å klumpe seg.

Acetylsalisylsyre har vært kjent som legemiddel i snart 200 år. Den aktive substansen, kjent allerede i antikken, kommer fra barken fra piletreet og ble isolert første gang i 1828 av en fyr som het Henri Leroux.

Koblingen mellom acetylsalisylsyre og lavere sykdomsrisiko har vært mistenkt over lengre tid, og lignende funn har også blitt trukket frem når det gjelder hjerte- og karsykdommer.

I en studie som ble presentert for den amerikanske kreftforeningens årlige forskningsmøte denne uken, ble det bekreftet at lang tids bruk reduserer risiko for å dø av tykktarmskreft, lungekreft, brystkreft og prostatakreft.

Studien er den første som analyserer både forskjellige doser og hvor lenge stoffet har vært brukt, og strekker seg over en periode på 32 år.

- Forskning viser at aspirin ikke bare reduserer risiko for å utvikle kreft, men også har en rolle i å redusere dødeligheten, sier leder for teamet bak studien, Yin Cao.

Yin underviser i medisin både på Massachusetts General Hospital og ved Harvard Medical School, så han har CV-en i orden.

Studien han referer til har fulgt 86.206 kvinner og 43.977 menn fra 1986 og 2012, og pasientenes aspirinbruk er notert, med oppfølging annen hvert år.

Redusert kreftrisiko ble ifølge Washington Post observert hos de som spiste fra en halv til syv standard tabletter i uken.

Redusert risiko for å dø av kreft ble observert blant de som spiste mellom to og syv standard-tabletter i uken.

Totalt har de mannlige aspirin-spiserne i studien 11 prosent lavere generell dødsrisiko, mens kvinnene får redusert risikoen med syv prosent.

De mest bemerkelsesverdige resultatene kommer fra de med tykktarmskreft, der aspirin-spiserne hadde henholdsvis 31 (kvinner) og 30 (menn) prosent lavere risiko for å dø av kreftsykdom.

Tallene for brystkreft er 11 prosent, og prostatakreft 23 prosent.

Og nå er det viktig å legge til: Dette er artige resultater som meget vel kan komme til å påvirke helsen din i fremtiden, men i første omgang skal du ikke begynne å spise aspirin uten å snakke med legen din. OK?

Aspirin og acetylsalisylsyre øker nemlig sjansen for å få magesår.

Og når du hører om for eksempel "10 prosent høyere risiko for ditt og datt" i medisinen, betyr det ikke at du har en 10 prosent sjanse for å få sykdommen. Det betyr bare at risikoen justeres for eksempel fra 1 prosent til 1,10 prosent.

Men uansett er dette interessante funn.

Artikkelen er først publisert på natgeobloggen.no. Les også:



