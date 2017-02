Spis lite - lev lenger

Lørdag formiddag. Allerede nå begynner tarmtottene dine å mase etter nachos, kakao, kaldt øl, potetgull, sterk thaimat, eller kanskje noe indisk?

Det er deilig å stappe seg full av salte herligheter, og du gjør det vel vitende om at det ikke er spesielt sunt for kroppen.

Det du kanskje ikke vet, er at det faktisk finnes et relativt godt forskningsbelegg for å si at det ikke nødvendigvis er hva du spiser, men mengden som betyr mest — både for helse, utseende og livslengde.

Dette viser i hvert fall en ny studie fra Brigham Young University, som har forsket på det som kalles kalorirestriksjon — og regnes som det nærmeste vi kommer en «ungdomskilde» i uoverskuelig fremtid.

Det viser seg nemlig at kalorirestriksjon, som egentlig bare er et fancy ord for å spise lite, både vil holde deg lenger i live — og holde deg lenger ung.

For å forstå hvordan må vi snakke litt om hvordan kroppen lager byggestenene sine:

Som du kanskje vet, finnes det hundrevis av selskaper som lager kremer, piller og annet ræl for at du skal se yngre ut. «Smør på og se ti år yngre ut».

Det slike produkter blingser på er at (mesteparten av) aldringen ikke foregår på huden, men inne i hver eneste celle i hele kroppen. Og dit er det ingen kremer som når.

Inne i kroppens celler finnes det et slags mini-organ som kalles et ribosom, og ribosomets hovedoppgave er å produsere proteiner som kroppen bruker som byggestener.

Den nye forskningen fra Brigham Young-universitetet – som ligger i Utah i USA – viser at når ribosomene jobber saktere, går også aldringsprosessen i hele resten av kroppen saktere.

Forskerne antar at dette skyldes at når arbeidspresset på ribosomene er lavere, så får disse mer tid til å reparere seg selv, og dette manifesterer seg som at aldringen går saktere.

Og måten man får ribosomene til å jobbe mindre på er rett og slett å kutte tilgangen på mat — også kjent som kalorirestriksjon.

I forsøkene, som seg hør og bør er utført på mus, tok de to grupper mus og ga dem samme type mat, men i forskjellige mengder.

Den ene gruppen spiste som normalt, mens den andre gruppen fikk 35 prosent mindre mat, men samtidig akkurat nok til å overleve.

«Når man minsker kaloriinntaket ser vi nesten en lineær økning i livslengden», sier seniorforsker John Price i en pressemelding.

Linken mellom kalorirestriksjon og økt livslengde har vært kjent lenge, men Price sitt team er de første som har bevist sammenhengen mellom ribosomenes proteinsyntese og deres innvirkning på aldring.

I tillegg til at musene lever lenger, holder de seg også friskere i større deler av livet — og nettopp dette regner man med også kan overføres til mennesker.

Det finnes som sagt mye forskning på dette, også på aper, men hvis man skal være beinhard på dette må man nesten følge forsøkspersonene livet ut, og da snakker man forsøk som potensielt kan gå over 100 år. Lite sannsynlig å gjennomføre.

Det meste interessante å merke seg ved den nye studien er at forskerne nå får et stadig bedre bilde av hvordan aldringsmekanismene faktisk fungerer, og dette kommer mest sannsynlig til å påvirke kostholdsrådene for fremtiden.

Stikkord: Spis lite — lev lenger!

