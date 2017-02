Snakker KrF sant når de advarer om et økende alkoholforbruk?

Mandag 30. januar 2017 tok NRKs Dagsnytt 18 opp Frps ønske om å åpne for salg av øl på bensinstasjoner.

Argumentet partiet benytter er at det rart at matbutikker som selger bensin kan få lov til å selge alkohol, mens bensinstasjoner som selger mat derimot ikke får lov til å selge alkohol.

Les også: Frp foreslår ølsalg på bensinstasjonene

Dette er et forslag som har relativt liten støtte, og KrF sto i første linje til å kritisere forslaget. Og da partiets nynominerte nestleder Olaug Bollestad ble intervjuet mandag kveld, kom det noen kraftige påstander:

Det ingenting som er et større samfunnsproblem for oss enn et stort og økende alkoholforbruk – og vi vet at økt tilgjengelighet gir et økt forbruk Olaug Bollestad (KrF) i Dagsnytt 18

Men er dette fakta?

Uttalelsen består av fire helt separate påstander, vi går gjennom alle:

Er alkohol det største samfunnsproblemet vi har?

Det er ingen som betviler at alkohol har en del svært negative konsekvenser. Vold, alkoholproblemer, jobbfravær og fysiske skader og potensielt dødsfall henger sammen med alkoholmisbruk. Kostnadene for dette er høye både i mennesklige skjebner og penger - og det er beregninger på at bare ekstra sykefravær kan koste norske arbeidsgivere et tosifret milliardbeløp.

En undersøkelse om selvrapportert alkoholrelatert sykefravær blant 1700 arbeidstagere, viste at unge menn har nesten dobbelt så mye alkoholrelatert sykefravær som unge kvinner. Åtte prosent av de spurte fortalte at de hadde vært borte fra jobben minst én gang siste år. Folkehelseinstituttet

Ifølge Folkehelseinstituttet er ikke alkoholproblemer noen objektiv størrelse, der det kommer an på hvordan begrepet defineres. En har derfor heller ingen statistikk over tid.

Å slå fast at uttalelsen er sann er derimot umulig: Det finnes ikke noe objektivt mål for å sette samfunnsproblemer opp mot hverandre. Om alkoholforbruket er vårt største problem blir dermed en subjektiv vurdering.

Er det norske alkoholkonsumet stort?

"Stort" en udefinert størrelse, men sammenligner vi alkoholforbruket med andre europeiske land, har Norge et unormalt lavt alkoholforbruk. Andre land "vi liker å sammenligne oss med" har opp mot dobbelt så høyt forbruk som nordmenn.