Slik blir Norges nye marine

Logistikkfartøyet, som er oppkalt etter Norges første dronning i nyere tid, skulle ha vært levert høsten 2017. Slik ble det ikke.

Skipet ligger fortsatt på Daewoo-verftet i Sør-Korea. Fregattene og ubåtene må foreløpig greie seg uten forsyningsstøtten Maud skal gi dem.

Flytende bensinstasjon

Ifølge Langtidsplanen for Forsvaret skulle KNM Maud ha blitt innfaset og satt i operativ drift i løpet av 2017. Nå forventes hun levert fra verftet sommeren 2018. Da blir hun Marinens største fartøy med en prislapp på 1,43 milliarder kroner.

– Grunnen til forsinkelsen er at DSME har hatt økonomiske problemer, og at verftet har vært nær konkurs siden 2015, sier tidligere prosjektleder i Forsvarsmateriell, kommandørkaptein Bjørn-Ove Stikholm til Vi Menn.

– Situasjonen ble forbedret etter at en omfattende redningspakke for å sikre videre drift ble iverksatt våren 2017. Verftet sliter fortsatt med ettervirkninger av en utfordrende restrukturering, og dette medfører stadig noe usikkerhet rundt tidspunktet for leveransen, fortsetter han.

KNM Mauds oppgave blir å understøtte Sjøforsvarets enheter med ”sjøgående etterforsyning”. Hennes tjenester vil gi mulighet for ”økt tilstedeværelse av andre fartøyer i prioriterte områder”, som det heter i Langtidsplanen.

Men hva innebærer logistikkfartøyets støtte i praksis?

Ikke så rent lite, faktisk.

For det første er Maud en flytende bensinstasjon. Hun bringer med seg mer enn 7000 tonn diesel og 300 tonn helikopterdrivstoff.

Tanking av fartøyer vil normalt foregå i rom sjø og under fart, omtrent etter de samme prinsipper som når et jagerfly blir etterfylt av en tanker i lufta. Fregatten vil komme opp på siden av logistikkfartøyet, og legge seg i nøyaktig samme fart, 30–35 meter unna.

Fra dekket på fregatten blir det skutt en line over til logistikkfartøyet. Til denne linen festes det en kraftig vaier, som dras over til fregatten og festes over påfyllingshullet. Hengende under denne vaieren dras drivstoffslangen fra logistikkfartøyet til fregatten, og bunkringen kan starte.

– Denne prosessen kan foregå i hastighet opp til 16 knop, og i bølgehøyde på inntil 6 meter, sier kommandørkaptein Torvald Dahll til Vi Menn.

Dahll er skipssjef på KNM Maud.