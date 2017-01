Skapte denne Harvard-forskeren akkurat metallisk hydrogen?

Hydrogen er det grunnstoffet det finnes klart mest av i universet, og er også det letteste grunnstoffet vi har. Mange tror at hydrogen kan være løsningen på fremtidens strømutfordringer, hvis stadig mer strømproduksjon skal foregå ved hjelp av uforutsigbar vind og sol.

Men nå kan det vise seg at hydrogen kan revolusjonere en lang rekke flere sektorer på en måte som knapt noen har kunnet forutse.

I en ny artikkel publisert i det velrenomerte tidsskriftet Science, hevder to fysikere ved Harvard - Ranga P. Dias og Isaac F. Silvera - å ha gjort en helt banebrytende oppdagelse.

Ved hjelp av ekstremt høyt trykk mener de å ha komprimert flytende hydrogen om til metallisk hydrogen.

Dette er en ting som så langt bare har eksistert på det teoretiske plan, og kan få langtrekkende konsekvenser.

Kan revolusjonere nesten alt



Foreløpig er det hele på et svært tidlig stadie, men metallisk hydrogen antas å være en superleder. Det betyr at strøm kan overføres uten tap, det kan skape grunnlaget for virkelige høyhastighetstog (såkalt maglev), åpne for såkalte kvantumdatamaskiner som er mye, mye raskere enn dagens datamaskiner - og ganske enkelt forbedre det aller meste som har med strøm å gjøre.

Hvilket er... nesten alt.

Mikroskop-bilder som viser hvordan hydrogenet utvikler seg fra flytende hydrogen (200 GPa trykk), til "svart" hydrogen - og til slutt metallisk hydrogen ved ca 495 GPa trykk.

Forskerne ser også for seg at metallisk hydrogen vil kunne være en revolusjon for raketteknologi, fordi metallisk hydrogen kan fungere som rakettdrivstoff med ekstremt høy energitetthet.

Fantastisk eller søppel?



Ifølge Science har nyheten fra Harvard skapt alt fra entusiasme til hoderisting i forskermiljøet.

- Hvis dette er sant, så vil det være fantastisk. Dette er noe vi har jobbet mot i flere tiår, sier Carnegie-fysker Reinhard Boehler til Science.

Ikke alle er overbevist.

- Ordet "søppel" kan i grunn ikke beskrive det, sier fysikeren Eugen Gregoryantz ved universitetet i Edinburgh, som mener eksperimentet som nå er gjennomført har en rekke svakheter.

Et helt hinsides trykk



For å skape metallisk hydrogen, har forskerne plassert flytende hydrogen mellom to diamanter og utsatt stoffet for et trykk som overgår det meste du kan forestille deg: 495 GPa (Gigapaskal). Dette er tilsvarende rundt 4,9 millioner ganger trykket på jordens overflate, eller trykket fra 49.150 kilometer med vann over deg.

Trykket i jordens kjerne, antas å være omtrent 365 GPa.

I prinsippet skapes stoffet på omtrent samme måte som diamanter, som bare er karbon utsatt for ekstremt høyt trykk. Håpet er at det metalliske hydrogenet skal oppføre seg omtrent som diamant, som ikke fordufter når trykket er borte.

Harvard-forskerne sier de så langt ikke har turt å fjerne trykket hydrogenet er under. Andre forskere mener derimot at når trykket forsvinner, så vil de metalliske egenskapene forsvinne umiddelbart.

Uvisse målinger



En av utfordringene med eksperimentet som nå er gjennomført, er at en har måttet benytte en beskyttende hinne på diamantene, for at de ikke skal sprekke. Dette gjør det nesten umulig å måle resultatet med lasere.

Andre forskere mener denne hinnen potensielt kan ha forurenset hydrogenet, og at det man sitter med dermed ikke er rent hydrogen.

Harvard-forskerne står derimot på sitt, og mener at deres målinger viser at alt er på plass - men at de ikke har så mye mer å vise til foreløpig fordi de ville offentliggjøre resultatene sine før de gjorde nye prøver. I tiden fremover skal forsøket gjentas for å verifisere resultatene.

Fremtiden uviss



Det store spørsmålet er derimot om dette vil forbli en mulighet under helt spesielle forhold på labben, eller om metallet faktisk kan tas ibruk.

Fysikkeksperter har nemlig sammenlignet resultatet med å klemme sammen en fjær, og håpe at den ikke utvider seg igjen når du slipper opp grepet.

