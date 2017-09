Sjokkrapport: Verden kan slippe ut fire ganger så mye CO2 som vi trodde

Rapporten understreker nok en gang at klimamodellering er ekstremt vanskelig, fordi det fortsatt er mange ting man ikke helt forstår.

Som Side3 tidligere har skrevet om, oppdager forskere til stadighet nye effekter som man ikke har vært klar over - som at metanutslipp potensielt kan ha positive effekter.

Må fortsatt kutte dramatisk



Forskerne understreker at de nye resultatene fortsatt betyr at land må levere sterkere klimakutt enn det som ligger i Paris-avtalen, men at de nye resultatene nå viser at det faktisk er geofysisk mulig å nå de målene man har satt seg.

De 880 milliarder tonn CO2 som man nå mener er det nye «karbonbudsjettet» skal ifølge forskerne ikke overskrides i all fremtid, og vil med dagens utslipp nås i løpet av 20 år.

Forskjellen er at man før trodde det ville skje i løpet av 5 år.