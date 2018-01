Seks vitenskapelige grunner: Derfor bør du sove naken

Du sover bedre

Når du sover, faller kroppstemperaturen din, og den stiger når du våkner. Hvis du har på deg nattdrakt, risikerer du at kroppen ikke klarer å kjøle seg ned godt nok. Det resulterer i en urolig søvn, der du snur og vender på deg, svetter og våkner opp uten å være uthvilt.

Huden blir sunnere

I løpet av dagen er det deler av kroppen som får veldig lite luft. Det gjelder for eksempel føttene, armhulene og kjønnsdelene, som ofte er gjemt vekk under flere lag klær. Sørg for å lufte føttene godt i løpet av natten og slipp dermed unna for eksempel soppinfeksjoner.

Du holder deg ung

Holder du temperaturen lav når du sover, betyr det at kroppen utløser mer av hormonet melatonin og flere veksthormoner. Det påvirker kroppen ved å holde den ung. Hvis du sover med klær på, risikerer du at denne produksjonen blir hemmet.

Portrait young European man sleeping in bed Portrait young European man sleeping in bed on white sheet in morning sunlight

Du holder deg slank

Når du sover tungt, faller nivået av stresshormonet kortisol. Når du sover dårlig, stiger nivået. For mye kortisol er forbundet med en lang rekke bivirkninger – bl.a. større appetitt og en høyere vekt.

Kjønnsorganene dine får det bedre

Både mannlige og kvinnelige kjønnsorganer har godt av å slippe unna strammende og varmende undertøy. For menn betyr det at testiklene kommer ut fra kroppen og får det kjøligere. Gevinsten er bedre sædkvalitet.

For kvinner betyr mindre stoff mindre risiko for soppinfeksjon. Et kjølig og luftig miljø er ikke bra for soppen, som trives best i lune og fuktige miljøer.

Kjærlighetslivet blir bedre

Kjærlighetshormonet oksytocin blir blant annet utløst ved hudkontakt. Hvis du og partneren din begge sover nakne, betyr det at store mengder av hormonet blir utløst hver natt. Det fører til et bedre sexliv og mindre tendens til stress.

Artikkelen er publisert i samarbeid med «Illustrert Vitenskap».