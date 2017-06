Sannheten bak «Wow!-signalet» fra 1977 er endelig avslørt - eller?

Signalet hadde også alle kjennetegnene en ser for seg å finne ved ikke-jordiske signaler som har sin opprinnelse utenfor solsystemet.

72 sekunder etter at signalet først ble oppdaget forsvant det like raskt som det kom, og det er aldri funnet igjen.

I de vel 40 årene som har gått har mange forsøkt å forklare hva dette signalet var for noe, men hittil har det blitt med løse hypoteser - helt til nå.

En forsker ved navn Antonio Paris fra universitetet i St Petersburg har nylig publisert en studie i Journal of the Washington Academy of Sciences.

Forsker og professor i astrofysikk, Antonio Paris, mener han har funnet forklaringen på det 72 sekunder lange Wow!-signalet som ble fanget opp i 1977.

I artikkelen argumenterer han sterkt for hvordan han mener å bevise hva som som egentlig var årsaken til det myteomspunne signalet.

Kort fortalt har Antonio Paris siktet seg inn på to kometer, kjent som 266P/Christensen og 335P/Gibbs.

Begge kometene har enorme skyer av gass rundt seg, og disse strekker seg over millioner av kilometer i diameter.

Disse skyene består stort sett av hydrogen — og det er dette som er cluet. Wow!-signalet ble nemlig oppdaget på frekvensen 1420 MHz — samme frekvens som hydrogen gir fra seg på naturlig vis.

Og den siste spikeren i kista for alien-teoretikerne er at Antonio Paris også har regnet seg frem til at de to kometene faktisk befant seg i det aktuelle området hvor Wow!-signalet kom fra i 1977.

«Case closed», som de sier i verdensrommet.

Eller kanskje ikke?

I etterkant av artikkel-publiseringen har andre forskere kommet på banen og kritisert både Paris’ metode og konklusjon, og mener flere studier må til for å kunne bevise noe som helst. Kritikerne har også pekt på at kometene ikke befant seg nøyaktig der Wow!-signalet kom fra …

Så hva skal vi tro?

Selv om den nye oppdagelsen tar luven fra en av de mest sexy nær-alien-oppdagelsene som finnes, betyr ikke det at det ikke er rom for mer pirrende stoff fra universets mørke kroker.

Forskere mener nemlig at Paris’ fremgangsmåte tvert om er svært godt egnet til å dechiffrere de mange, mystiske og nyoppdagede signalene som radioteleskoper har plukket opp de siste årene.

Sannheten er der ute, folkens!

