Så skadelig er helgefylla for vekten

Om du er som mange nordmenn, utsetter du den største mengden alkoholdrikkingen til helgen. Det som skulle være én eller to øl med gutta på puben, utviklet seg raskt til å bli et sjøslag med deg syngende "Dancing Queen" på karaoke og med en dundrende hodepine dagen derpå.

Moro? Ja.

Sunt? Nei?

Det norske drikkemønsteret er ikke alltid forenelig med en sunn livsstil, kanskje spesielt for dem som ønsker å gå ned i vekt.

Nå har forskere i Canada forsøkt å komme frem til akkurat hvor mye såkalt "binge drinking" - helgefyll - har å si for vekten. Målet med undersøkelsen er å se om de ekstra kaloriene man får i seg ved alkohol kan være en årsak til økende overvekt blant unge mennesker.

Forskerne fulgte over 10.000 studenter gjennom et helt skoleår ved 89 forskjellige universiteter i Canada. Gjennom året skrev deltagerne ned hvor mye alkohol de drakk hver uke og hva slags type alkohol. De deltok også på en større spørreundersøkelse på slutten av året. Forskerne valgte fokusere på tre alkoholkategorier: Øl, vin og rusbrus.

Forskerne kvalifiserte helgefyll som å drikke mer enn fem alkoholenheter i løpet av én kveld.

Totalt var det 39 prosent av studentene som opplyste at de inntok minst denne mengden med alkohol minst én gang i løpet av en måneden. 11 prosent fortalte de drakk fem eller flere alkoholenheter i løpet av en kveld minst én gang i uka.

Forskerne regnet så ut de ekstra kaloriene basert på næringsinnholdet i de forskjellige alkoholgruppene.

Verst ut kom inntaket av rusbrus. Om du drar på fylla to ganger i uken og drikker rusbrus, kan det bety at du får i deg over 114.000 ekstra kilokalorier (kcal) i året. Det betyr nærmere 15 kilo ekstra i fett i løpet av ett år.

For øl var det samme tallet 72.800 kcal og over ni kilo, mens vin var rundt 52.000 kcal og nesten syv kilo ekstra i året.

Undersøkelsen avslørte også at menn er tre ganger så sannsynlige til å stikke på fylla to ganger eller flere i løpet av en uke enn kvinner.

Forskerne konkluderer med at slike fyllekuler kan være én av årsakene til økende overvekt blant unge mennesker og at det er en årsak som ikke burde ignoreres, skriver Quartz Media.

Selv om det er liten tvil om at alkohol medfører et høyere kaloriinntak, sier undersøkelsen ingenting om testpersonenes forbrenning eller aktivitetsnivå. Med andre ord er de eventuelle ekstra kiloene man vil legge på seg i løpet av ett år, basert på et liv uten nevneverdig aktivitet.