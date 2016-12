Russisk fisker trekker «real life aliens» opp fra dypet

Hvem er den mest interessante personen å følge i sosiale medier akkurat nå? Hverken Kim Kardashian, vår nye justisminister eller Donald Trump når opp til toppen - for der troner en russisk fisker.

Hver morgen tøffer en liten fiskebåt ut fra havnen i Murmansk. Om bord er fiskeren Roman Fedortsov.

I løpet av en dag trekker Roman og fiskebåten hans opp en haug med fisk og andre dyr fra dypet. Det er ingenting uvanlig med dette, bortsett fra at Roman har for vane å ta bilder av de rareste dyrene han fanger - og publisere bildene på Twitter.

Og slik ble twitter-kontoen til en russisk fisker fra Murmansk plutselig julens store snakkis.

Skjønt, det er faktisk ganske så fortjent, for bildene viser noe som svært få mennesker får anledning til å se - nemlig alt det som ikke havner på middagstallerkenen.

Forrige helg dro han for eksempel opp denne lille karen:

Kill … me …

@IEEE_English это еще няшка, из того, что держал в руках) pic.twitter.com/JWv9ui0t88 — Роман Федорцов (@rfedortsov) December 16, 2016

Gap opp!

Sjansene er små for at denne karen havner på middagsbordet:

Eller har du lyst til å sette tennene i denne?

Det er mye rart som gjemmer seg under vann — her ser det ut til at de russiske fiskerne har dratt ombord en månefisk? Hvis du lurer på hvor stor den er, sjekk neste bilde …

Ellers takk:

Denne duger nok best til fiskesuppe:

Проснулись? А мы на вахте до 8 утра. На #фото #солнечник, попадался в Марокко и Мавритании, когда я там работал. То же, кстати, съедобный:) pic.twitter.com/NuOPkvDD4a — Роман Федорцов (@rfedortsov) December 16, 2016

Delikat …

