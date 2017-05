ResistoMap viser hvilke land som er mest utsatt for antibiotikaresistente bakterier

Antibiotikaresistens (AMR) er "en global trussel mot vår helse", skriver NITO. "På et nivå vi ikke har sett maken til", skriver nettsiden IFL Science.

Også Verdens helseorganisasjon (WHO) er i en rapport fra 2014 mildt sagt bekymret over utviklingen av resistente bakterier.

- Problemet er så alvorlig at det truer framskrittene i moderne medisin. En post-antibiotisk æra - hvor dagligdagse infeksjoner og mindre skader kan føre til døden - er langt fra å være en apokalyptisk fantasi. Det er en veldig virkelig mulighet for det 21. århundret, skriver WHO.

Flere av verdens skumleste bakterier er allerede immune mot mange av medisinene som moderne medisin har i arsenalet. Vitenskapen frykter hva som kan skje dersom bakteriesykdommer vi i dag oppfatter som uskyldige med ett blir livstruende.

National Geographic klinker virkelig til i sin beskrivelse av skrekkscenariet:

"Hvis sykdomsfremkallende bakterier blir immune mot antibiotika, vil vår nære fremtid se ut som en blanding av The Walking Dead og Bergen anno 1349."

Beskrivelsen kommer i forbindelse med et illevarslende eksperiment gjennomført ved Harvard University.

Forskerne skapte en en gigantisk petriskål, hvor de dyrket frem sopp- og bakteriekulturer. Skålen var samtidig inndelt i områder med stadig høyere konsentrasjoner av antibiotika.

Som du ser i denne GIF-en, stoppes fremveksten av bakterier bare midlertidig før bakteriekolonien lykkes i å spre seg til et nytt område.

Etter 11 dager med stadig økende konsentrasjoner av antibiotika, hadde bakteriene utviklet seg til å trives i et miljø som inneholdt mer enn tusen ganger så høy dose av stoffet trimethoprim som det deres forfedre startet med.

- Det er grunn til bekymring



Gunnar Skov Simonsen er leder for Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

- Det males et temmelig svart bilde rundt antibiotikaresistens. Er virkeligheten like mørk?

- Bildet er stort og bredt, men dette er ikke som ebola hvor folk faller døde om. Vi trenger jo som oftest ikke antibiotika for å bli friske, kroppen bekjemper det meste på egen hånd, sier Simonsen til Side3.

- En vanlig urinveisinfeksjon går jo over av seg selv, selv om sykdommen kan kortes ned med antibiotika.

- Mennesker utvikler ikke resistens. Og vi har ingen forskning som viser at resistente mikrober er mer skumle eller aggressive enn andre typer.

Simonsen er imidlertid svært bekymret for særlig en gruppe mennesker.

- For mennesker som har vært gjennom alvorlige sykdommer og operasjoner, som for eksempel har nedsatt immunforsvar og trenger antibiotika i en rekonvalisensperiode, er jeg svært bekymret.

- At vi ikke har effektiv antibiotika for denne gruppen er veldig alvorlig. Problemet er større i for eksempel Hellas enn i Norge, men jeg er bekymret for situasjonen også her til lands, sier lederen for NORM.

ResistoMap: Verdens motstandsdyktighet i ett kart



Forskere ved Institutt for fysikk og teknologi i Moskva har satt sammen et interaktivt kart - ResistoMap - som demonstrerer hvor sammensatt det globale økosystemet er, og hvilke folk i verden som er mest utsatt for antibiotikaresistente bakterier.

Dataene samles i et varmekart som viser i hvor stor grad innbyggernes tarmbakterier er i stand til å motstå bruken av antibiotika.

Høyt forbruk av antibiotika gjør kroppen din mer resistant og mindre kapabel til å bekjempe infeksjoner og resistente bakterier på egen hånd.

Data fra Norge er ikke med i kartet, men det er tall fra Danmark og Sverige. Ørjan Samuelsen i Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) sier til Side3 at vi kan sammenlikne oss med våre naboland, men at det generelt er litt lavere resistens i Norge enn i Sverige og Danmark.