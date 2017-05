Raser mot Pringles: - Hvilken idiot lagde dette?

Åpner du en vanlig potetgullpose, kan en lure på om du har blitt avspist med halve innholdet. Slik er det ikke med Pringles.

De kjente rørene stabler potetgull tett i tett, og du får omtrent akkurat så mange flak som du forventer. Men den ærlige innpakningen får nå voldsom kritikk fra den britiske Resirkuleringsforeningen (Recycling Association).

- Hvilken idiot?



Administrerende direktør Simon Ellin sier rørene er et "mareritt" å resirkulere, og kaller dem for "den verste resirkulerings-bølla", melder BBC.

Problemet er at innpakningen består av en rekke forskjellige materialer, som i tillegg er vanskelige å separere. Hvert rør består av både kartong, folie, metall og plast.

Under en pressekonferanse i London ga Ellin Pringles det glatte lag, skriver The Scotsman.

- Hvilken idiot designet dette med tanke på resirkulering? Vi må bort fra dette.

Pringles: Vi er bevisst vårt ansvar



Pringles svarer på kritikken overfor avisen The Guardian.

- Vi tar vårt ansvar for planeten vi alle deler alvorlig, og jobber med å gjøre produktene bedre for miljøet, sier en talsperson for potetgullprodusenten.

Simon Ellin kritiserer ikke bare Pringles. Han kritiserer også bruken av svart plast, som ikke sorteringsmaskinene klarer å skille ut, sprayflasker med metallfjærer i toppen og - dessverre - whiskyflasker.

At whisky gjerne kommer i en metallboks, korken kan være av metall samtidig som flasken er av glass, utgjør en utfordring for miljøet, hevder Ellin, ifølge Smithsonian.com.

Kritikken fra Resirkuleringsforeningen kommer etter at prins Charles i midten av mai 2017 lanserte en konkurranse om å skape mer miljøvennlig emballasje, hvorpå BBC utfordret foreningen til å avdekke hvilke typer emballasje som er vanskeligst å resirkulere.