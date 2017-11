Over 16.000 forskere ber deg slutte å få barn

«Verdens forskeres advarsel til menneskeheten: Et andre varsel».

Slik lyder den dystopiske tittelen på et nytt opprop som i første omgang var underskrevet av 15.364 forskere fra 184 land - deriblant et hundretalls fra Norge - og som senere har fått rundt tusen nye underskrifter.

Oppropet kommer 25 år etter en tilsvarende advarsel i 1992, som advarte om en dyster fremtid for planeten. Det var ikke snakk om klima spesielt, men om alt fra skadene på ozonlaget, tilgangen til ferskvann, massedød av marine dyr, skogsdød, biologisk mangfold og befolkningsvekst.

En var rett og slett bekymret for at menneskene var i ferd med å presse klodens økosystem over tålegrensen til å understøtte livet.

Alt har blitt verre



Nå, 25 år senere, mener forskerne at alt har blitt verre - med unntak av at man har stoppet ødeleggelsen av ozonlaget.

- Menneskeheten har feilet i å gjøre betydelig fremgang i å generelt løse disse forutsigbare miljøutfordringene - og alarmerende nok har de fleste blitt verre.

Ifølge forskerne har nå menneskeheten fått en andre advarsel, og forskerne truer med nærmest biblistiske konsekvenser.

- Ved å ikke gjøre nok for å begrense befolkningsveksten, endre en økonomi som baserer seg på vekst, redusere klimagasser, satse på fornybar energi, beskytte habitater, reetablere biologiske økosystemer, begrense forurensningen, stoppe utryddelsen av dyrearter og hindre spredning av fremmede arter, vil ikke menneskeheten gjennomføre helt nødvendige skritt for å beskytte vår skjøre biosfære.

Gir befolkningsveksten hovedskylden



Forskerne ser spesielt på befolkningsveksten som driveren for alt som er vondt i verden.

- Vi setter vår egen fremtid i fare ved å ikke gjøre noe med vår pågående kraftige materalisiske forbruk og ikke oppfatte den kraftige befolkningsveksten som den primære driveren bak mange økologiske og sosiale trusler.

- Det er på tide å tenke på nytt og endre vår individuelle oppførsel, inkludert å begrense vår egen reproduksjon, samt å drastisk redusere vårt forbruk av fossile brensler, kjøtt og andre ressurser.

Begynner å flate ut ved elleve milliarder mennesker

Om vi fortsetter som i dag, hvor mange mennesker kommer egentlig å leve på jorden?

Tidligere lege og professor i internasjonal helse, Hans Rosling, la fram sin prognose i foredraget "Don't Panic".

Her forklarer han at verdens befolkning kommer til å øke kraftig i noen år til, men rundt årtusenskiftet kan det se ut til at vi allerede nådde toppen i antall barnefødsler - såkalt peak child.

Rundt år 2000 var det to milliarder barn mellom 0-15 år i verden, og slik er det fremdeles i dag. Med andre ord viser statistikken at befolkningen på jorden vil begynne å flate ut ved rundt 11 milliarder mennesker.