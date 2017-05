Oppsiktsvekkende funn reiser nye spørsmål om menneskehetens historie

NEW YORK (Side3.no): I en hule utenfor Johannesburg i Sør-Afrika ble det i 2015 funnet skjeletter fra 15 individer av en art som ble gitt navnet Homo naledi og tilhører vår egen art, Homo sapiens. Funnet ble gjort to år etter at man først oppdaget beinreiser der. Det tok nemlig tid å grave seg inn i det trange hulesystemet Rising Star.

Side3 skrev om funnet: Ny, menneskelignende art oppdaget i Sør-Afrika

Det har også tatt tid å sette sammen skjelettdelene. Forskerne fant 1550 beinbiter i hulen som kalles Rising Star. Senere fant de enda en hule full av skjeletter.

Enkelte av trekkene virker moderne og nesten menneskelige, men hjernene deres var små, som sjimpanser, noe som tyder på at Homo naledi var svært primitive vesener.

Nå har forskerne konkludert med at skjelettene de har funnet, er sjokkerende unge; bare 236.000 år gamle. Forskerne mener også at de to hulefunnene tyder på en svært moderne oppførsel hos Homo naledi, nemlig at de begravde sine døde.

- Dette er en ydmykende oppdagelse for vitenskapen, mener forskningsleder Lee Berger ved Witwatersrand-universitetet i Johannesburg ifølge The Washington Post.

- Dette er en påminnelse om at fossiler kan skjule ting. Vi kan aldri anta at det vi har, forteller hele historien, mener Berger.