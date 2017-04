Ny toppkandidat for utenomjordisk liv «kun» 40 lysår unna

Brennferske forskningsnyheter forteller at en nyoppdaget eksoplanet har alle forhold til rette for å kunne huse liv.

«Dessverre» har slike nyheter blitt ganske så vanlig de siste månedene, og for bare to måneder siden kunne NASA fortelle at de har oppdaget et planetsystem med hele syv gode kandidater, kalt Trapisst-1.

For menigmann er det ikke lett å skille de forskjellige oppdagelsene fra hverandre, men dette er altså the real deal.

Det mener i alle fall de hardtarbeidende folka i ESO, den europeiske organisasjonen for romforskning på den sørlige halvkule.

Organisasjonen deres har holdt det gående siden 60-tallet, har i underkant av 1000 smartinger som jobber for seg, og kontrollerer også noen av verdens største og kraftigste teleskoper.

I sin nyeste forskningsartikkel beskriver de hvordan et team har oppdaget en såkalt super-jord, altså en eksoplanet med masse større enn jordens, kalt LHS 1140b.

Den nyoppdagede eksoplaneten befinner seg «kun» 40 lysår herfra, i stjernebildet Havfisken.

Her går LHS 1140b i bane rundt en rød dvergstjerne, og i tillegg ligger planetens bane midt i smørøyet — ikke for nærme (au, for varmt!) eller for langt unna (brrr, for kaldt!) den røde dvergstjernen.

Tilfeldigvis er omløpsbanen til LHS 1140b også tiltet slik at vi på jorden kan se planeten passere direkte foran stjernen, og dette skjer hver femogtyvende dag.

- Dette er den mest spennende eksoplaneten jeg har sett de siste ti årene, uttaler forskningsleder Jason Dittman fra universitetet Cambridge i USA i en pressemelding.

Vi kunne knapt håpe på en bedre sjanse for å følge et av vitenskapens største utfordringer - å finne bevis for utenomjordisk liv. Forskningsleder Jason Dittman fra universitetet Cambridge

Oppdagelsen ble gjort med ESOs HARPS-instrumenter, som er spesialutviklet nettopp for å søke etter planeter rundt fremmede stjerner.

Så langt estimerer forskerne at LHS 1140b er omtrent like gammel som jorden, det vil si rundt fem milliarder år, og at den er litt større enn jorden, med en diameter på rundt 18 000 kilometer.

ESO har også tilgjengeliggjort en relativt meningsløs video som viser en kunstnerisk fremstilling av hvordan en reise til LHS 1140b vil se ut.

Det blir ingen bemannet tur til LHS 1140b med det aller første, og all forskning foregår med teleskop fra jorden.

Og nettopp derfor er det gull for forskerne at planeten passerer foran sin egen stjerne såpass ofte, da dette gir gode muligheter for å observere planetens atmosfære.

ESO skal innen 2024 aktivere teleskopet med det velklingende navnet Extremely Large Telescope, og da vil den nye eksoplaneten være selvskreven kandidat til observasjon.

Det nye teleskopet har, som navnet tilsier, et gigantisk speil på hele 39 meter i diameter.

Gudene vet hva vil vil finne når det settes i gang ...

