Ny studie: Menneskeheten kan være 100.000 år eldre enn tidligere antatt

Forskning publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature viser til et banebrytende fossilfunn i Jebel Irhoud i Marokko.

Fossilet er det eldste av arten Homo sapiens som er funnet til nå, og funnstedet ligger langt unna Etiopia, der man i 2003 fant en hodeskalle som ble anslått til å være mellom 154.000 og 160.000 år gammel, og deler av 195.000 år gamle hodeskaller, skriver The New York Times.

– Vi utviklet oss ikke fra ett enkelt sted et eller annet sted i Øst-Afrika, sier paleoantropolog Phillipp Gunz, medforfatter til studien.

– Hvis man skal snakke om Edens hage, så omfatter det hele kontinentet, sier Jean-Jacques Hublin, en annen av forskerne bak studien.

Fossilfunnet viser at de til nå første kjente eksemplarene av Homo sapiens hadde ansikter som var svært like dagens menneskeansikt, selv om hjernen fungerte annerledes.

– De hadde i all hovedsak ansikter som du kunne ha sett på toget i New York, sier Jean-Jacques Hublin, en av forskerne bak studien.

Funnet ble gjort om lag 55 kilometer sørøst for kystbyen Safi, nordvest for Marrakech, mellom 2007 og 2011 og inkluderer en skalle, en kjeve og tenner, samt verktøy laget av flint. Forskerne har kombinert dette med beinfunn som gruvearbeidere gjorde på 1960-tallet, men som ikke var korrekt datert, og slår fast at det dreier seg om minst fem mennesker, blant dem et barn i åtteårsalderen.

I de 300.000 årene som har gått siden, er det i all hovedsak menneskehjernen som har gått gjennom de største forandringene, påpeker forskerne.

