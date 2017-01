Ny oppdagelse knuser og forebygger kreftsvulster

En behandling som knuser kreftsvulster og gjør deg immun overfor den fryktede sykdommen for resten av livet.

Det kan bli en realitet i fremtiden takket være en ny studie fra forskere fra University of Michigan i USA.

Ved hjelp av mikroskopiske pakker med såkalte neoantigener har forskerne klart å lære T-cellene i kroppens eget immunforsvar å drepe kreftsvulster og gjenkjenne nye.

Gjør kroppen immun

Og det er gode nyheter for fremtidens kreftbehandling: Det fjerner ikke bare svulster, men åpner muligheten for at kroppen blir immun mot dem.

Det forklarer Rui Kuai, som er hovedforfatteren bak studien.

LOVENDE RESULTAT: Metoden er foreløpig testet på mus med lovende resultater. Neste skritt er å teste metoden på en gruppe større dyr. Og selv om det vil ta tid før det blir noe behandlingstilbud for mennesker, gir studien likevel håp for framtiden.

Han og kollegene har nettopp testet metoden på mus, og de har klart å fjerne svulster fra tykktarms- og føflekkreft i løpet av bare 10 dager. I tillegg blir musene beskyttet fra nye tilfeller.

Viser lovende resultater

Neste skritt er å teste metoden på en gruppe større dyr. Og selv om det vil ta tid før det blir noe behandlingstilbud for mennesker, gir studien likevel håp for framtiden.

– Den hellige gral innen immunbehandling av kreft er å utrydde svulster og forebygge tilbakefall uten gift. Og studien vår gir lovende resultater, forteller James Moon, som er en av de andre forskerne som står bak studien, til Eurekalert.

