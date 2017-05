Ny oppdagelse får forskere til å gni seg i øynene: Metan reduserte CO2 kraftig

Forskere har i noe tid vært dypt bekymret for at global oppvarming skal føre til smelting av permafrost, og at det derfor vil slippes ut store mengder gasser (og bakterier) som har ligget trygt lagret i bakken.

En av de største bekymringene er at økte havtemperaturer vil sørge for at enorme mengder lagret metangass vil slippes ut. Og siden metan er en gass som er nær 30 ganger verre for global oppvarming enn CO 2 , er det en av forskernes store hodepiner.

Denne typen for metanutslipp foregår nå hele tiden, og et amerikansk forskningsteam på båten Helmer Hanssen har vært i områdene rundt Svalbard for å gjøre målinger fra områder der metanen siver ut i havet.

Resultatene gjengis nå av anerkjente Science.

Det forskerne har sett på denne gangen er metanlekasjer fra det som på denne grafen omtales som "Shallow Arctic Shelf" som påvirkes av smeltende permafrost.

Metanutslipp ga økt fotosyntese



Det de oppdaget, overrasket forskerne stort. For det første målte de mindre metan enn de hadde regnet med. Men det var en annen effekt som var mer oppsiktsvekkende:

Metan som bobler opp fra bunnen ser ut til å dra med seg næringsrike stoffer fra sjøbunnen, som fungerer som næring for algene i vannet.

Dette er svært gode nyheter, for dette er alger som har fotosyntese. Med andre ord, de absorberer CO 2 og slipper ut oksygen.