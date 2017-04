Norges Bank får kritikk for bytte av Kristian Birkeland med torsk på seddelen

Nå forsvinner Kristian Birkeland fra 200-kronerseddelen og erstattes av et torskemotiv. Norsk romforsker er skuffet over Norges Bank.

OSLO (Nettavisen): «Sykt dårlig timing». Slik beskriver den norske astrofysikeren og solforskeren Pål Brekke Norges Banks utfasing av 200-kronerseddelen med Kristian Birkeland. Det skjer i jubileumsåret da norske forskere skal hedre den berømte norske vitenskapsmannen.

- Jeg og mange med meg skulle nok ønske at Birkeland forble på seddelen enda lenger, sier Brekke til Nettavisen.

Kommer med helt ny seddelserie

Norges Bank kommer med en helt ny seddelserie i år, og dermed må professor Kristian Birkeland, verdensberømt for sitt samarbeid med industrigründer Sam Eyde og for sin nordlysforskning, vike.

200-kronerseddelen av i dag prydes av Birkelands portrett og forteller i miniatyr historien om hans forskning.

Nå blir Birkeland erstattet av et torskemotiv. Den nye seddelen kommer etter planen i mai i år.

«Tenk for en sykt dårlig timing av Norges Bank å bytte ut den verdensberømte 200-kronerseddelen med vår kjære Kristian Birkeland. Nå i år da vi feirer 150 og 100-års-jubileum for hans fødsel og tragiske død. Kanskje vi må marsjere i protest?», skriver Brekke på Facebook.

Det var i 1994 at Kristian Birkeland ble hedret på 200-kronerseddelen.

Birkeland skal i juni i år hedres med en rekkearrangementer.

- Vi feiret nylig med et symposium i Tokyo der han jo endte sitt liv på et hotelrom bare 50 år gammel, sier Brekke.

Brekke nøler ikke med å kalle ham en av våre aller største vitenskapsmenn og oppfinnere.

- Romforskningens far

Birkeland regnes i dag som romforskningens far, og han satte norsk nordlysforskning på det internasjonale kartet en gang for alle, ifølge Brekke.

- Man kan si at Birkelands oppdagelse av sola som nordlysets kilde førte til økt interesse også for sola. Og her har Norge vokst frem til å bli en ener innen internasjonal solforskning, og vi er sentrale på alle solsatellitter som er oppe i rommet i dag, sier Brekke til Nettavisen.

Mest kjent for samarbeidet med Eyde

For folk flest er Birkeland likevel mest kjent for patenten for å trekke nitrogen ut av lufta for framstilling av kunstgjødsel. Her var han med å legge det teknologiske grunnlaget for det som ble industrieventyret Norsk Hydro, mens Sam Eyde var mannen som så mulighetene og fikk finansene på plass. I dag er det Yara som fører arven etter Norsk Hydro videre.

Birkeland var den første til å forklare at sola var kilden til nordlyset. Han hevdet at ladete partikler fra sola kunne utløse polarlys. I 1896 la han fram sin teori, der han forklarte at partikler fra sola blir bøyd av jordas magnetfelt og dratt mot polene. Han laget en modell av jorda med en elektromagnet i et vakuumkammer for å bevise sin teori. Dette var teorier som møtte mye motbør blant anerkjente forskere i sin samtid. Først i 1967 og 1973 kunne de elektriske strømmene påvises fra satelitter og dermed bekrefte Birkelands teorier.

TESLA: Elon Musk er mannen bak Tesla.

- Datidas svar på Elon Musk

- Birkeland var en av våre mest fremsynte forskere gjennom tidene og en genial oppfinner og innovatør som fikk stor betydning både innen internasjonal forskning og industri. Med sin allsidighet og innovative ideer vil jeg si at Birkeland var datidas svar på Elon Musk, sier Brekke til Nettavisen.

Birkeland ble født i daværende Kristiania 13. desember 1867. Han ble funnet død i sengen sin på et hotell i Tokyo 15. juni 1917.

