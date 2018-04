Nesten alle på dette bildet har oksygenmasken på feil

Piloten på Southwest-flyet som nødlandet denne uka blir hyllet som en helt etter at hun landet med kun én motor og hull i skroget.

Passasjerene, derimot, får kritikk etter at bilder fra kabinen under nødlandingen viser at urovekkende mange har tatt på seg oksygenmaskene feil.

- Folkens: Lytt til kabinpersonalet. Nesten alle på dette bildet fra Southwest-flyet har på seg masken feil. Legg fra deg mobilen, stopp med selfiene og hør etter. Dekk nese og munn, skriver TV-vert og tidligere kabinansatt Bobby Laurie på Twitter.

Han har jobbet på fly i 10 år og har vært med på å utvikle treningsprogram for kabinansatte i American Airlines.

En av passasjerene - som var nære å bli sugd ut av flyet, men ble holdt fast av medpassasjerer - døde av skadene hun fikk, men resten kom fra det med livet i behold.

Enkelte kommenterer på meldingen at det derfor spilte liten rolle hvordan passasjerene hadde masken på seg.

Overfor Today.com understreker Laurie at det er en misforståelse og at det naturligvis er svært viktig å ta masken på riktig.

- Du kan få hypoksi (som er mangel på oskygen i vevet) dersom du ikke har masken riktig på. Det kan føre til at du besvimer, ser uklart og blir sløv slik at du ikke klarer å ta avgjørelser i en nødsituasjon, sier han til nettstedet.

Les også: De tryggeste setene på flyet, ifølge 35 år med flykrasjdata

Flypersonalet viser hvordan masken skal setter på når de går gjennom sikkerhetsrutinene før hver flytur. Metoden er også beskrevet i sikkerhetsbrosjyren og på selve masken.

Men, ifølge sikkerhetsrådgiver og tidligere kaptein i SAS, Jarle Gimmestad, er det svært få som følger med på hva som blir sagt og vist.

- Man anslår at cirka ti prosent av dem som sitter i kabinen følger med under sikkerhetsbriefen, og at de ti prosentene vil ta ledelsen når noe skjer. Da vil de skape strømmen som sørger for at resten følger med, sier Gimmestad til NRK, og mener det er beundringsverdig at flyselskapene holder motet oppe og gjennomfører briefen like ufortrødent.

I denne videoen ser du hvordan oksygenmasken skal sitte på, med en dose humor: