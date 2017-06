Neil deGrasse Tyson: - Slik vil jorden se ut om 500 år

Astrofysiker Neil deGrasse Tyson er en av de mest kjente og anerkjente vitenskapsmenn vi har i dag.

Hans bestrebelser for å gjøre livsviktig kunnskap mer tilgjengelig for folk flest er et av hans viktigste bidrag til menneskeheten, om vi skal tillate oss å være litt svulstige.

Side3 møtte Tyson i "Det store intervjuet" i 2016. Les hele intervjuet her.

Forskeren er opptatt av menneskets plass på jorden, hvordan vi utnytter ressursene og ikke minst hvordan vi kan ta i bruk det enorme verdensrommet.

I en video publisert av Business Insider forklarer Tyson hvordan livet jorden kan se ut om 500 år.

Kort fortalt: Det kommer til å bli trangt.

- For 500 år siden var jorden en utpost som Columbus og andre utforsket. Hvis befolkningen fortsetter å øke slik den har gjort de siste tiårene, kommer det ikke til å være mer plass på jordens overflate enn at folk kun kan stå oppreist.

- Det er åpenbart ikke en fremtid vi ønsker oss, sier Neil deGrasse Tyson.

Hvis vi lever så lenge, da. Noe forskeren slett ikke tar for gitt.