NASA vet ikke hva dette hullet på Mars er for noe

NASA har nylig lagt ut et nytt satellittbilde fra Mars, og på dette bildet er det en detalj som får både forskere og lekfolk til å heve øyenbrynene …

Bare se over!

Bildet er ikke umiddelbart lett å forstå, i hvert fall ikke for de av oss som mangler erfaring med analyse av satellittfoto.

For hva er det egentlig vi ser her?

Ved første øyekast ser det kanskje ut som litt shampoo som renner ned over en mørk brystvorte? Eller er det et nærbilde av et kulehull i et bilvrak? Eller noe maling som flasser av et gammelt tregjerde?

Det stemmer ikke. I dette bildet vises et utsnitt fra et område på Mars’ overflate som ifølge IFLscience bare kalles «sveitserosten» blant fagfolk.

Årsaken til økenavnet er lett å finne blant de mange, runde «hullene» på overflaten.

De gulhvite, ostelignende områdene består av is laget av karbondioksid, mens «hullene» viser den eksponerte steingrunnen på undersiden.

Hele bildet har et merkelig 3D-lignende skjær over seg, og årsaken til dette er at bildet er tatt mens solen står lavt. Effekten av dette er at konturer på bakken gir ganske sterke skygger.

Bildet er tatt av med HiRISE-kameraet på NASA’s Mars Reconnaissance Orbiter i forrige uke, mens satellitten passerte over Mars’ sørlige halvkule.