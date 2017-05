NASA skal utforske solens atmosfære for første gang

PARKER SOLAR PROBE vil bli utsatt for ekstremt høye temperaturer og en stråling som ingen menneskeskapte strukturer før har opplevd.

NEW YORK (Side3.no): Den amerikanske forskningsetaten National Aeronautics and Space Administration (NASA) lanserte onsdag sin plan for å utforske atmosfæren rundt sola.

Et slikt oppdrag kan man ikke sende mennesker på, så NASA skal i stedet sende et tre meter høyt romfartøy som er beskyttet av et 13 centimeters karbonskjold.

Fartøyet kalles «Parker Solar Probe Plus» og er oppkalt etter Eugene Parker, som i 1958 lanserte teorien om solvinden, en teori som senere er blitt bevist flere ganger.

Solvinden er et tynt plasma som strømmer ut fra sola med supersonisk hastighet og fyller det interplanetare rom, og fører med seg et magnetisk felt fra sola. Solvinden skaper dermed en dynamisk forbindelse mellom sola og andre planeter, forklarer Store norske leksikon.

- Dette er første gang NASA har navngitt et romfartøy etter et levende menneske. Det vitner om betydningen av hans arbeid, forteller Thomas Zurbuchen, en av lederne i NASA.