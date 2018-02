NASA har knust 27 år gammel rekord

Elon Musk, SpaceX og raketten Falcon Heavy lastet med alskens artige og nerdete gjenstander har fått astronomisk oppmerksomhet den siste tiden. Nå vil NASA være med på moroa.

Det gjør de ved å knuse en 27 år gammel rekord sønder og sammen.

De har tatt et bilde 6.12 milliarder kilometer unna Jorda. Det slår dermed med solid margin rekorden på 6.06 milliarder kilometer, som ble satt 14. februar 1990 av Voyager 1. Det bildet er i dag kjent verden over som «Pale Blue Dot». Den gang ble romskipets kameraer slått av kort tid etter bildet ble tatt, og den har hatt rekorden i over 27 år.

Her er den ferske rekordholderen:

Den nye rekorden ble publisert på torsdag på NASAs nettsider.

Bildene viser deler av Kuiperbeltet, som er en region i solsystemet utenfor planetene. Fotografen er romfartøyet New Horizons, som ble skutt opp fra Jorda for 12 år siden. Formålet med reisen er å undersøke Pluto og dens måneder, i tillegg til Kuiper-legemer som den nå har tatt bilder av.

Bildet er tatt med en såkalt LORRI (som står for Long Range Reconnaissance Imager).

Dette bildet hadde rekorden i to timer, før den ble slått. Bildet viser stjerneklyngen Wishing Well, eller NG C3532.

Romfartøyet vil ankomme Kuiperbeltet rett etter nyttår, 1. januar 2019, ifølge NASA. Her er en NASA-illustrasjon av beltet.

Artikkelen er først publisert på natgeobloggen.no.



