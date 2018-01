«Mysteriet» om Bermuda-triangelet er løst for godt

- Et fabrikkert mysterium

Kruszelnicki er langt fra den første som peker på at det ikke forsvinner flere mennesker i Bermudatriangelet enn ellers i verden.

Forfatteren av boken «The Bermuda Triangle Mystery: Solved», Lawrence David Kusche, hevder i sin bok at Bermudatriangelet ikke er spesielt farligere enn andre havområder og avviser at triangelet utgjør noen form for mysterium.

Kusche skal ha gått påstander om forsvinninger og ulykker i området nærmere etter i sømmene. Noen av poengene i boka er oppsummert slik på Wikipedia:

Antall skip og fly som er rapportert savnet i området er ikke betydelig større enn fra andre havområder på samme størrelse.

For et område som herjes av tropiske sykloner var antall forsvinninger i all hovedsak ikke uvanlige høye, usannsynlige eller mystiske.

Antall forsvinninger og ulykker var overdrevne på grunn av slapp research. Det kunne for eksempel være at en båt ble rapportert savnet, men ikke at den var kommet til rette igjen.

Enkelte forsvinner hadde aldri skjedd.

Legenden om Bermudatriangelet er et fabrikkert mysterium. Gåter og mysterier er populært - og inntektsbringende - stoff.



På World Wide Fund for Nature sin liste over klodens farligste farvann for skip (2013) er ikke Bermudatriangelet med på listen.

Den amerikanske kystvakten har ikke registrert flere hendelser innenfor Bermudatriangelet enn utenfor. Heller ikke anser det britiske marine-forsikringsselskapet Lloyd's det for mer risikabelt å seile gjennom Bermudatriangelet enn rundt.

Det er også greit å notere seg at navnet «Bermudatriangelet» ikke offisielt eksisterer. US Board of Geographic Names anerkjenner ikke «Bermuda Triangle» som et eget navn.

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) understreker også at det ikke skal skje flere forsvinninger her enn i andre havområder.