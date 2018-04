Millionær Forrest Fenn har gravd ned en skatt - og har gitt verden et hint om hvor den er

Ett eller annet sted i Rocky Mountains, i de om lag 1800 km mellom Santa Fe, New Mexico og grensen mot Canada, er det gravd ned en skattekiste verdt millioner av kroner.

Det hevder millionæren Forrest Fenn (87), som selv skal ha gravd ned skattekisten i 2010. Fenn er en ivrig hobbyarkeolog, og kisten skal inneholde smaragder, rubiner, gullmynter og diamanter fra Fenns mange - og tildels omstridte - utgravinger.

Millionæren skal først ha fylt kisten med verdisakene da han ble rammet av kreft i 1988. Planen var å ta med seg kisten opp i fjellene og dø ved siden av den.

Men Fenn overlevde, og skattekisten skal i lang tid etterpå ha vært «utstilt» i huset hans. Besøkende har fortalt til nyhetsbyrået NPR at den var smekkfull av verdisaker.

I 2010 bestemte Fenn seg for å grave ned kisten. Målet var å gi folk litt håp og spenning i hverdagen i tillegg til å inspirere barnefamilier til å komme seg ut i naturen.

For å hjelpe folk med skattejakten har Fenn publisert et kryptisk 24-linjers dikt med hint om hvor skatten er nedgravd.

- All informasjonen du trenger for å finne skatten finnes i dette diktet, skriver Fenn om hintet.

Ingen har så langt funnet skatten, men enkelte skal ha vært svært nære. Til Business Insider anbefaler millionæren å finne fram et kart og gå metodisk til verks.

- Les hintene i diktet om og om igjen og studér kart over Rocky Mountains. Forsøk å koble de to sammen. Skatten venter på den personen som får alle linjene til å krysse det riktige punktet, sier han til nettsiden.

Så langt skal mer enn 350.000 mennesker ha forsøkt å finne skatten uten hell. En rekke forum er viet til jakten, blant annet Reddit-tråden r/FindingFennsGold. Flere forfattere har skrevet bøker om skatten, deriblant Fenn selv.

LIGGER SKATTEN HER ET STED? Red Mountain-passet ligger i San Juan-fjellene i Rocky Mountains i Colorado, ikke altfor langt unna hjemmet til millionæren Forrest Fenn. Fenn håper skattejakten vil få barnefamilier ut i naturen istedenfor å sitte inne og spille dataspill.

Ikke alle som har dratt ut på leting har kommet hjem igjen. Minst fire personer antas å ha dødd i villmarken, noe som har fått enkelte til å be Fenn om å avblåse skattejakten.

Det har han ikke gjort, men i et innlegg på bloggen sin ber han folk om å ikke ta unødige sjanser, og gir samtidig noen flere hint etter elimineringsmetoden.

- Skattekisten er ikke under vann, heller ikke er den nær elven Rio Grande. Det er ikke nødvendig å flytte på store steiner eller klatre opp eller ned bratte stup. Husk at jeg var 80 år gammel da jeg tok to turer fra bilen min til der jeg gjemte skatten, skriver millionæren.