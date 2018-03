Mange klarer ikke å løse denne enkle mattegåten

Mumsnet er en nettside og forum for foreldre. Nylig publiserte en av brukerene en mattegåte myntet på 10-11-åringer.

Over 500 foreldre forsøkte seg på en løsning, men langt fra alle kom fram til riktig svar ...

Se om du klarer å løse den:

En mann kjøper en hest for 6000 kroner. Han selger den for 7000. Så kjøper han hesten tilbake for 8000 kroner. Til slutt selger han den for 9000 kroner. Hvor mye endte mannen opp med å tjene eller tape? Eller gikk han i null?

På forumet ble både summene 1000 og 2000 (og til og med 3000) foreslått. Mange mente han gikk i null også.

Så hva er riktig svar?