Månestøv solgt for 14 millioner kroner på aksjon – og NASA er ikke blide

En enkel og hvit liten pose ble denne solgt for svimlende 1.8 millioner dollar, over 14 millioner, kroner, ved auksjonshuset Sotheby’s i New York.

Posen bærer teksten «Lunar Sample Return» – og henviser ikke til navnet på et nytt indieband eller fancy designmerke, men må tolkes helt bokstavelig.

Denne posen ble nemlig brukt til å oppbevare funn fra området på månens overflate som kalles «Stillhetens hav». Dette var stedet hvor fartøyet The Eagle landet under romferden til Apollo 11 i 1969 – da mennesket kunne ta sine første steg på månen.

Og – hold deg fast – sammen med posen får kjøperen med seg månestøv og små månesteiner, som er innsamlet av ingen andre enn astronaut Neil Armstrong.

Verdien på steinene, støvet og posen var tidligere estimert til å ligge på mellom 2 og 4 millioner dollar, så det kan altså se ut til at dette er et røverkjøp.

Men hvordan i all verden kunne denne verdifulle, historiske gjenstanden selges til høystbydende på en aksjon?

På grunn av en feil ikke lenge etter månelandingen, ble posen i likhet med noen andre gjenstander nesten kastet i søpla, skriver auksjonshuset selv. Den sanne identiteten til posen var skjult helt frem til i 2015, da den dukket på en annen auksjon for beslaglagte eiendeler.

Den nye eieren bestemte seg for å sende den til NASA for å teste om den var ekte. Og da sannheten kom frem, ble det full krangel om hvem som egentlig hadde rett på månematerialet. NASA mener på sin side at «posen tilhører det amerikanske folket», og det hele endte mellom en rettsak mellom NASA og den nye eieren, en kvinne fra Chicago.

NASA hadde ikke loven på sin side, og fikk altså ikke beholde posen. Resten er historie. Kjøperen av posen ønsker ikke overraskende nok å være anonym, og vi vet derfor ingenting om hva fremtiden bringer for den verdifulle artefakten.

Selv krysser vi fingrene for at vi en dag får se Neil Armstrongs fine lille pose på museum.

PS: Det var også stor interesse på auksjonen for «flyplanen» til Apollo 13. Dette dokumentet har håndskrevne notater fra alle tre astronautene, og ble solgt for 275.000 dollar.

